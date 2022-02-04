Мужчине отказали в пересадке почки из-за отсутствия вакцинации

38-летний Чад Карсвелл из Северной Каролины страдает от тяжелой болезни почек уже более четырех лет. В своем интервью The Washington Post он рассказал, что подал заявку на пересадку почки, но ему отказали, т.к. Он не вакцинирован от COVID-19. потому что он не получил вакцину от коронавируса. И, несмотря на требования его больницы о вакцинации реципиентов органов от вируса, он отказывается от прививок.

Мужчина понимает, что его состояние — это “бомба замедленного действия”, но несмотря на это он не будет прививаться.

“Я родился свободным,” — заявил Карсуэлл. “Я умру свободным”.

И подобные случаи отказа от вакцинации даже ради трансплантации органов неединичные.

Как сообщает The Washington Post, больницы ссылаются на политику, которая требует, чтобы все реципиенты трансплантатов были вакцинированы от COVID-19, т.к. такие пациенты, согласно исследованиям, подвергаются более высокому риску смерти от covid-19.