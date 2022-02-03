Сенат принял резолюцию в поддержку белорусского демократического движения

Сенат США единогласно принял резолюцию, подтверждающую поддержку Соединенными Штатами белорусского демократического движения. Документ призывает к свободным и справедливым выборам, передает VOA.

Сенатор Джинн Шахин — председатель подкомитета по международным связям Сената по вопросам Европы и регионального сотрудничества в безопасности — и сенатор Роджер Уикер сделали заявления после принятия резолюции, в которой подтверждают поддержку США белорусского демократического движения.

Документ призывает к свободным и справедливым выборам, подтверждает двухпартийную поддержку в Сенате демократического движения, свободных СМИ и белорусского народа и осуждает акты транснациональных репрессий действующего главы Александра Лукашенко.

«Единодушная поддержка в Сенате нашей двухпартийной резолюции делает Лукашенко громкий посыл со стороны Соединенных Штатов: мы наблюдаем и это злодейство будет иметь последствия», – сказала Шахин.

Они также отметила, что «грубые нарушения прав человека со стороны Лукашенко, включающие заключение более 1000 политзаключенных, не могут обойтись без реакции со стороны США и мирового сообщества».

«Его опасное развертывание гибридной войны и поощрение эскалации насилия и агрессии Путина подрывает нашу глобальную стабильность и национальную безопасность наших союзников и партнеров, – добавила она. – Лукашенко нужно привлечь к ответственности, и США и наши союзники должны быть к этому готовы».

Уикер подтвердил, что «Сенат Соединенных Штатов выступает за свободу в Беларуси».

«Мы будем продолжать посылать безошибочное сообщение Лукашенко, его соратникам и его покровителю Владимиру Путину, что их репрессивный режим — это вред для свободной Европы, – сказал Уикер. – Сенат будет продолжать работать над продвижением свободных и справедливых выборов, свободной прессы и лучшего будущего Беларуси».

Шахин и Уикер являются сопредседателями «кокуса свободной Беларуси» в Сенате США, который они создали в августе 2021 года.