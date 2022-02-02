CША перебросят дополнительные три тысячи солдат в Польшу и Румынию

Cоединенные Штаты в ближайшее время перебросят дополнительные 3 тысячи военнослужащих в Польшу и Румынию, сообщается на сайте Минобороны США.

Пентагон намерен передислоцировать тысячу военнослужащих из Германии в Румынию. Две тысячи американских военных отправятся в Польшу с базы Форт-Брэгг в Северной Каролине. Эти три тысячи военных не входят в число 8500, о которых сообщалось ранее. Они, как указано, находятся в состоянии повышенной боевой готовности с 24 января и остаются в США.

В заявлении говорится, что это временные меры, принимаются они для сдерживания агрессии и повышения оборонительных возможностей.

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби отметил, что “важно послать четкий сигнал” как президенту РФ Владимиру Путину, так и всему миру, что НАТО имеет важное значение для США и его союзников.

“Мы ясно даем понять, что будем готовы защищать наших союзников по НАТО, если до этого дойдет. Надеюсь, этого не произойдет”, – цитирует его Reuters.

В связи с эскалацией напряженности на границе РФ и Украины, куда Россия стягивает войска, США и страны Европы объявили, что могут ввести жесткие санкции в случае, если российские военные перейдут границу. Москва отрицает подготовку к военной операции, а перемещение войск объясняет учениями.

Западные страны начали оказывать помощь Украине, в том числе это касается поставок вооружения. США заявили, что готовы перебросить в Европу восемь с половиной тысяч военных, и продолжают отправлять Украине военную помощь. Страны Балтии получили от США разрешение на отправку в Украину комплексов Javelin и Stinger. В частности, министр обороны и вице-премьер Латвии Артис Пабрикс рассказал, что его страна отправит в Украину переносные комплексы Stinger, а также индивидуальную экипировку для солдат и сухие пайки.

В НАТО ранее заявили, что направляют в Восточную Европу дополнительные силы – корабли и истребители.

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