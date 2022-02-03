Большинство участников опроса, выступающих за введение возрастных ограничений, считают, что политики не должны занимать свой пост после 70-летнего юбилея, пишет VOA.

Более половины американцев считают, что для должностных лиц необходимо ввести максимальный возраст, по достижении которого они не имеют права занимать высокие государственные должности. Об этом говорят результаты опроса, проведенного YouGov.

При этом 21% опрошенных заявили, что не считают необходимым введение максимальных возрастных ограничений. Мнения, что ограничения все же необходимы, придерживаются больше сторонников Республиканской партии (64%), чем демократов (57%).

При этом большинство (39%) опрошенных считают, что возрастной лимит должен быть установлен на отметке в 70 лет. Почти четверть респондентов уверены, что политики не должны занимать пост после 60-летнего юбилея, а 23% опрошенных считают, что их возраст не должен превышать 80 лет. Лишь 5% американцев допускают, что политики могут находиться у власти до возраста 90 лет.

Конституция США устанавливает лишь минимальные, но не максимальные возрастные требования для должностных лиц. Так, конгрессмен или конгрессвумен должны быть старше 25, сенатор – старше 30, а президент США не может претендовать на пост главы Белого дома до достижения 35 лет.

Текущий, 117-й созыв американского Конгресса является самым возрастным за последние двадцать лет. Средний возраст сенаторов на данный момент составляет 64 года, тогда как средний возраст членов Палаты представителей – 58 лет. Предыдущий глава Белого дома, Дональд Трамп, установил рекорд в качестве самого возрастного президента страны, заняв этот пост в возрасте 70 лет. Рекорд был вскоре побит его преемником, 78-летним Джо Байденом.