Белый дом перестал говорить о российском вторжении как «неизбежном»

Пресс-секретарь Псаки заявила, что это слово посылало нежелательный сигнал, пишет VOA.

Белый дом заявил, что больше не будет называть потенциальное вторжение России в Украину «неизбежным», дав понять, что это слово послало нежелательный сигнал, когда официальные лица использовали его на прошлой неделе.

«Я как-то сама использовала его. Думаю, другие тоже использовали его. Мы перестали использовать его, потому что, думаю, оно послало сигнал, который мы не собирались посылать, а именно, будто мы знаем, что [президент России Владимир] Путин принял решение», – заявила пресс-секретарь Джен Псаки на брифинге в среду.

«В большинстве случаев, когда я говорила об этом, мы говорили, что он может вторгнуться в любой момент, – продолжила она. – Это так. Но мы по-прежнему не знаем, принял ли он решение».

Решение отказаться от использования слова «неизбежный» было принято после разногласий, которые возникли между официальными лицами США и Украины по поводу того, как лучше описывать угрозу со стороны России.

В то время как Байден и высокопоставленные американские чиновники предупреждают, что Путин может в любой момент отдать приказ войскам перейти границу, президент Украины Владимир Зеленский преуменьшил перспективы неминуемой войны.