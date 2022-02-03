НАТО приветствовало план отправки дополнительных войск США в Европу

Генсек альянса Столтенберг заявил, что НАТО по-прежнему готово к «содержательному диалогу» с Россией, передает VOA.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в четверг приветствовал планы США направить дополнительные войска в Европу.

Столтенберг заявил, что НАТО рассматривает возможность отправки дополнительных боевых групп на юго-восток территории альянса на фоне напряженности на российско-украинской границе.

Столтенберг заявил журналистам, что, готовясь к возможным военным действиям со стороны России, НАТО по-прежнему готово к «содержательному диалогу» и поиску дипломатического решения кризиса.

«НАТО продолжает призывать Россию к деэскалации. Любая дальнейшая российская агрессия повлечет серьезные последствия, и за нее придется заплатить высокую цену», – сказал он.