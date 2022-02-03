У США есть доказательства планов Кремля по фабрикации предлога для вторжения в Украину

Эту информацию уже подтвердили официальные представители Пентагона и Госдепартамента, пишет VOA.

Соединенные Штаты в четверг заявили о том, что в распоряжении разведсообщества появились неопровержимые доказательства планов Кремля по фабрикации нападения украинских военных на Россию или на украинские районы, удерживаемые сейчас сепаратистами на востоке страны. Таким образом, как утверждают в Пентагоне и Госдепартаменте, Россия могла бы получить предлог для совершения военной агрессии против Украины.

«У нас есть информация о том, что русские, вероятно, хотят сфабриковать предлог для вторжения», – заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби, выступая сегодня на пресс-брифинге в Министерстве обороны.

Он сообщил журналистам, что, по данным Вашингтона, российское правительство планирует инсценировать нападение украинских вооруженных сил или разведчиков «на суверенную территорию России или на русскоязычное население». Последнее может относиться к значительному русскоязычному населению, проживающему на востоке Украины.

«Мы полагаем, что в рамках этой фальшивой атаки Россия создаст очень наглядный пропагандистский видеоролик, в котором будут показаны трупы, актеры, изображающие скорбящих, а также изображения разрушений, – сказал Кирби. – Судя по нашему опыту, очень немногие подобные вещи происходят без одобрения на самом высоком уровне российского правительства».

План фейковой атаки на Россию, или на украинскую территорию, где проживает преимущественно русскоязычное население, был раскрыт в рассекреченных разведданных, которыми США в последние дни поделились с украинскими официальными лицами и европейскими союзниками.

Белый дом в декабре обвинил Россию в разработке операции по организации фейкового нападения, чтобы создать предлог для вторжения в Украину. Великобритания недавно назвала имена граждан Украины, обвиняемых Лондоном в связях с сотрудниками российской разведки, планировавшими свержение президента Украины Владимира Зеленского.

«Мы видели подобные действия со стороны русских в прошлом, и мы считаем важным сообщать об этом, когда мы видим нечто подобное», – сказал Джон Кирби.

Пентагон не предоставил подробной информации, подтверждающей выводы разведки.

Кирби сказал, что Кремль также разместит военную технику, находящуюся на вооружении у Украины, чтобы сделать схему более правдоподобной.

Агенство «Ассошиэйтед Пресс» со ссылкой на высокопоставленный источник в Белом доме сообщило, что Россия, возможно, будет использовать в рамках данной операции беспилотники Bayraktar турецкого производства.

Беспилотники, производимые Турцией, входящей в состав НАТО, использовались Украиной против пророссийских сепаратистов в Донбассе, что вызвало гнев в Москве. В России заявляют, что использование беспилотников является нарушением Минских соглашений.

В четверг днем информацию о разведданных относительно планов России по фабрикации нападения подтвердили в Госдепартаменте.

Официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил журналистам, что Соединенные Штаты обнародовали разведданные, чтобы «обнажить» масштабы дестабилизирующих планов России в отношении Украины и отговорить таким образом Москву от продолжения этой «опасной» затеи.

Информация о планах России по фабрикации предлога для вторжения в Украину демонстрирует шокирующие доказательства агрессии Москвы, заявила в четверг министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

«Это явное и шокирующее свидетельство неспровоцированной агрессии России и ее закулисных действий по дестабилизации Украины, – написала Трасс в своем Твиттере. – Столь воинственные планы в отношении суверенной демократической страны совершенно неприемлемы, и мы осуждаем это самым решительным образом».

В свою очередь украинские власти, как обращает внимание Радио Свобода, признают наличие российской угрозы, но отмечают, что она существует с 2014 года. В Киеве за последние недели не раз заявляли, что сейчас не наблюдают такой концентрации российских сил, которая бы свидетельствовала о близком вторжении.

Кремль называет американские данные о подготовке Россией провокаций голословными. При этом сама Москва утверждала, что бойцы некой американской ЧВК якобы готовят в Донбассе провокации с использованием химикатов, но доказательства этого представлены не были.