“Путин многое выиграл”. Что значит ответ США и НАТО на требования “гарантий безопасности” России

США и НАТО ответили на требование Владимира Путина предоставить “гарантии безопасности” и не принимать в Альянс Украину и Грузию. Письмо российской стороне передали еще в конце января 2022 года, но только сейчас были опубликованы детали.

Госдепартамент и министерство обороны США подтвердили, что испанское издание El País действительно опубликовало копии подлинных ответов США и НАТО на российские требования так называемых гарантий безопасности.

В ответе НАТОговорится, что союз не угрожает России. При этом он подтверждает приверженность принципу “открытых дверей”, в том числе и для Украины. Россия, по мнению НАТО, нарушила принципы и обязательства, которые взяла на себя, аннексировав Крым и нарушив ряд других договоренностей. При этом союзники заявили, что России следует вывести войска из Украины, Грузии и Молдовы (российские власти утверждают, что в Украине и Грузии нет войск РФ, а в Молдове они размещены как миротворцы).

В ответе США говорится, что Вашингтон готов обсудить с Москвой взаимные обязательства о неразмещении на территории Украины наземных ракетных пусковых установок и вооруженных сил на постоянной основе. Также США готовы обсудить с союзниками возможность предоставить России право проверок неразмещения ракет “Томагавк” на пусковых установках в Польше и Румынии в обмен на предоставление Россией гарантий подобных проверок на двух российских пусковых установках. Кроме того, США готовы обсуждать дальнейшие сокращения ядерного арсенала, меры по повышению доверия при проведении учений в Европе, а также контроль за ракетами средней и малой дальности.

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