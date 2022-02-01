Налоговый сезон 2022 открыт – что следует о нем знать?

На специальном брифинге EMS спикеры от IRS, комиссар налоговой службы Чак Реттиг и комиссар отдела заработной платы и инвестиций Кен Корбин, обсудили:

• Как налогоплательщикам лучше всего подать налоговую декларацию, чтобы быстро получить налоговый вычет.

• Возможности телефонной службы IRS и лучший способ быстро получить помощь.

• Влияние необработанных деклараций за предыдущий год на подачу в этом году.

• Платежи за экономические последствия, авансовые выплаты по налоговому зачету, выплачиваемому за ребенка (Advance Child Tax Credit Payments) и многое другое.

Комиссар Чак Реттиг начал с того, что подчеркнул, что налоговый сезон официально открылся 24 января, но тем людям, которые уже подали свои декларации налоговых вычетов придется ждать до марта, поскольку IRS запрещено производить платежи до 15 февраля.

“Мы стремимся к тому, чтобы подача документов была максимально гладкой и простой. Мы хотим убедиться, что потребители получают все зачеты и возмещения, на которые они имеют право,” — сказал Чак Реттиг на брифинге, организованном Ethnic Media Services 28 января.

Реттиг настоятельно рекомендовал подавать документы в электронном виде и использовать прямой депозит, чтобы средства поступали непосредственно на банковский счет. По его словам, бумажные возвраты имеют наибольшее количество задержек. Возврат обычно производится через 21 день после обработки налоговой декларации, но не ранее 15 февраля.

18 апреля – это дата, когда должны быть поданы налоговые декларации и сделаны соответсвующие платежи физическими лицами, в этом году IRS не рассматривает никаких продлений, как это было в течение последних двух лет в связи с Covid-19. Через сайт irs.gov можно установить запланированный платеж на это число, и даже если в запланированный день на счету не окажется необходимой суммы, IRS не будет считать это как нарушение, опоздание и не будет начислять пени.

Чак Реттиг сообщил, что IRS выслала письма тем налогоплательщикам, которые получили стимулирующие и авансовые выплаты по налоговому зачету, выплачиваемому за ребенка, в которых указаны полученные суммы. Если налогоплательщики считают, что суммы в тех письмах неточные, им следует создать онлайн аккаунт на irs.gov, где они смогут выяснить актуальные суммы. Подобные вопросы будут разбираться вручную сотрудниками IRS.

Также Чак Реттиг рекомендовал не звонить в IRS, потому что линии перегружены, ответы на абсолютное большинство вопросов есть на сайте irs.gov.

Комиссар отдела заработной платы и инвестиций Кен Корбин подчеркнул, что подача налоговых деклараций должна быть своевременной и корректной.

Кен Корбин отметил на брифинге, что в программу налоговых кредитов на заработанный доход были внесены многочисленные изменения, что позволяет большему количеству людей воспользоваться ее преимуществами.

Для семей без детей пособие увеличилось с $529 в налоговом сезоне 2020 года до $1502 в этом году.

Зачет также был увеличен и для семей с детьми:

– один отвечающий требованиям ребенок позволяет получить максимальную выплату по налоговому зачету в размере $3 618 при условии, что доход семьи составляет менее $48 108;

– двое соответствующих требованиям детей позволяют получить максимум $5 980 при условии, что доход семьи составляет менее $53 685.

– тремя и более соответствующих требованиям детей позволяют получить максимум $6 728 при условии, что доход семьи составляет менее $57 414.

По словам Кена Корбина, минимальный возраст для получения права на получение налогового зачета за заработанный доход (Earned Income Tax Credit, EITC) был снижен с 25 до 18 лет, добавив, что несовершеннолетние, вышедшие из приемных семей или ставшие бездомными, теперь также могут претендовать на получение выплат.

Также люди, которые имеют инвестиционный доход менее $10 000 и соответствуют требованиям к семейному доходу, также могут претендовать на участие в программе EITC в этом году.

Кен Корбин отметил, что платежи за экономические последствия, отправленные в прошлом году лицам с доходом менее $72 000 долларов, не считаются налогооблагаемым доходом, но обязательно должны быть указаны в налоговой декларации.

IRS рекомендует использовать бесплатную программу для подачи деклараций. Услуга доступна для тех, чей общий доход за отчетный год составляет менее $73 000. Для тех, у кого нет доступа к интернету, IRS предлагает программу добровольной помощи VITA. Услуга доступна для тех, кто зарабатывает менее $58 000 в год, пожилых людей или людей с ограниченными возможностями, а также для людей с ограниченным знанием английского языка. Услуги предлагаются на 350 языках по телефону или в местном офисе IRS.

Тем, кто пользуется бесплатными услугами, чтобы избежать мошенничества Чак Реттиг посоветовал использовать формы только с irs.gov (важно проверять корректность написания сайта, т.к. существует много мошеннических сайтов с похожим названием).

Оба спикера отметили большое количество мошеннических действий со стороны людей, которые представляются агентами IRS.

В очередной раз представители IRS напомнили, что IRS никогда не звонит по телефону без предварительного уведомления. Они призвали не принимать, не читать текстовые сообщения, звонки, особенно если в них запрашивают банковскую информацию или расплатиться подарочной картой. О распространенных видах мошенничества можно почитать на странице.

Елена Кузнецова, SlavicSac.com