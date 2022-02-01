Почти четверть американцев допускает применение насилия против правительства

Проект The COVID States Project опубликовал отчет, в ходе которого у 23 000 человек спросили, “можно ли когда-либо оправдать участие в насильственных акциях протеста против правительства?”

В аннотации к отчету говорится “В последние годы произошли вооруженные протесты, угрозы и насилие в отношении правительственных чиновников из-за мандатов на ношение масок, закрытий, связанных с COVID-19, и выборов 2020 года (включая, в первую очередь, смертоносное нападение на Капитолий США 6 января 2021 года). Эти события вызвали обеспокоенность состоянием американской демократии и безопасностью государственных чиновников. В этом отчете мы исследуем отношение американцев к приемлемости насильственных протестов против правительства.”

Согласно отчету, почти четверть (23%) американцев говорят, что «определенно» или «вероятно» оправдано когда-либо участвовать в насильственных акциях протеста против правительства. 10% говорят, что прямо сейчас «определенно» или «вероятно» оправдано участвовать в насильственных акциях протеста против правительства.

Также, мужчины, молодые американцы и идеологи (либералы и консерваторы) чаще, чем женщины, пожилые американцы и идеологически умеренные, говорят, что «определенно» или «вероятно» оправдано когда-либо участвовать в насильственных протестах против правительства.

Республиканцы и идеологические консерваторы, скорее всего, скажут, что насильственный протест против правительства сейчас оправдан, отмечает NPR.

Для 2/3 опрошенных, кто оправдывает насильственные протесты, федеральное правительство является подходящей мишенью, а для 1/3 – локальные правительства штатов.