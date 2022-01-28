Официально отменено требование вакцинации для работников крупных компаний

Долгожданная новость для некоторых жителей США – администрация Байдена официально отменила требование обязательной вакцинации или регулярного прохождения тестирования на COVID-19 для работников крупных компаний.

Вчера, во вторник, Управление по охране труда и здоровья (OSHA) подтвердило этот отзыв, но тем не менее, вакцинация настоятельно рекомендуется.

Напомним, что в начале ноября прошлого года OSHA объявило о требовании обязательной вакцинации или тестировании для компаний, в которых работает не менее 100 человек, которое должно было вступить в силу 4 января 2022 года.

Это правило вызвало большой резонанс и некоторые штаты и бизнесы оспорили его в суде. В результате, 13 января Верховный суд США приостановил это требование, посчитав, что OSHA превысило свои полномочия.