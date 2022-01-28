Суд подтвердил решение против пекарни, которая не продала торт однополой паре

Апелляционный суд Орегона подтвердил решение против пекарни, которая не продала торт однополой паре.

Напомним нашумевшую историю – в 2013 году пекарня Sweet Cakes by Melissa в городе Грешем отказалась испечь свадебный торт для Лорел и Рэйчел Боумен-Крайер, узнав, что они – однополая пара. В результате, девушки подали жалобу в Бюро труда и промышленности Орегона, которое установило, что пекарня нарушила гражданские права супругов.

Апелляционный суд штата Орегон оставил в силе решение отдела гражданских прав штата, в котором было установлено, что своим решением не печь торт для однополой пары пекарня Sweet Cakes by Melissa незаконно дискриминировала ее.

Закон штата Орегон запрещает дискриминацию геев, лесбиянок, бисексуалов и трансгендеров на рабочих и в общественных местах, в том числе и в пекарнях.

В своем постановлении в среду Апелляционный суд подтвердил решение против пекарни, но указал пересмотреть размер ущерба, который ранее был установлен в размере $135 000.