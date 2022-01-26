МИД РФ обвиняет Госдеп США во лжи

МИД РФ опубликовал ответ на публикацию Госдепом США бюллетеня «Факты и вымысел: российская дезинформация по Украине».

В своем ответе МИД РФ перечисляет 9 “фактов” Госдепа США и реального положения дел.

Среди этих фактов указывается, например, такой “Москва спровоцировала нынешний кризис, разместив более 100 000 военнослужащих на границе с Украиной, при этом никаких подобных военных действий на украинской стороне границы не проводилось. Российские военные и спецслужбы обрабатывают Украину дезинформацией, пытаясь представить эту страну и ее правительственных чиновников агрессором в российско-украинских отношениях. Российское Правительство пытается обманом заставить мир поверить в то, что поведение Украины может спровоцировать глобальный конфликт и убедить граждан России в необходимости российских военных действий на Украине. Россия обвиняет других в своей собственной агрессии, но именно Москва обязана положить конец этому кризису мирным путем деэскалации и дипломатии…”

Ответ МИДа РФ: “Киевские власти и подыгрывающий им Запад пытаются выставить Россию стороной конфликта в Донбассе. Однако в п. 2 «Комплекса мер» сторонами конфликта признаются Киев, Донецк и Луганск применительно к военным вопросам и далее упоминаются в отношении всех остальных аспектов урегулирования. Россия вместе с ОБСЕ играет роль посредника в Контактной группе (КГ), а вместе с Германией и Францией – в «нормандском формате».

США и страны НАТО делают это для того, чтобы отвлечь внимание мирового сообщества от собственного военного освоения территории Украины. ВСУ и альянс наращивают военную активность в непосредственной близости от российских границ. Проводят масштабные многонациональные военные учения. В текущем году их планируется провести 10, что было юридически закреплено в законе от 14 декабря 2021 г. о допуске на Украину подразделений иностранных вооруженных формирований в 2022 г. Он предусматривает существенное увеличение масштабов маневров. Фактически удвоится численность их участников, в разы возрастет количество задействуемой военной техники.

Такие действия противоречат п.10 «Комплекса мер», который предусматривает вывод всех иностранных вооруженных формирований с территории Украины.

Или другой “факт” Госдепа – “Нет достоверных сообщений о том, что какие-либо этнические русские или русскоязычные граждане испытывают угрозу со стороны украинского правительства. Однако есть достоверные сообщения о том, что в оккупированном Россией Крыму и на Донбассе украинцы сталкиваются с давлением на свою культуру и притеснение национальной идентичности, живут в условиях жестоких репрессий и страха…”

МИД ответил так: “нарушения прав многомилионного русскоязычного населения на Украине достигли чудовищных масштабов. Власти страны принимают дискриминационные законы о языке, образовании, т.н. «коренных народах», вытесняя русский язык из всех сфер жизни. Дошло до того, что в августе 2021 г. президент Украины В.Зеленский в явно ксенофобском ключе публично предложил этническим русским убираться из страны. В июне 2021 г. уполномоченный по защите государственного языка Т.Кремень заявил, что несогласные с языковым законом «могут покинуть территорию страны».

Удивительно, почему США, которые обычно радеют за права человека, отказываются замечать открытую дискриминацию русскоязычных граждан Украины. Может быть, это связано с тем, что они не считают русских людьми?

Еще один “факт” от Гесдепа: Расширение НАТО не направлено против России”.

МИД РФ так прокомментировал этот “факт”: “за последние 20 лет все коалиционные потенциалы НАТО сосредоточены именно на «восточном фланге». Продвижение альянса к российским границам сопровождается созданием и модернизацией объектов военной инфраструктуры, отработкой логистических цепочек для быстрой, в т.ч. трансатлантической, переброски крупных воинских соединений, развертыванием элементов американской ПРО в Румынии, оснащенных пусковыми установками двойного назначения. В стадии реализации – планы по размещению ракетных систем в Польше. В восточноевропейских странах-членах НАТО строятся объекты складирования тяжелой военной техники. Обеспечиваются возможности для иностранного военного присутствия на территории этих государств, что в итоге балансирует на грани нарушения если не буквы, то духа Основополагающего акта Россия-НАТО 1997 г…

Альянс постоянно осуществляет военные маневры вблизи наших границ. Только за прошлый год было проведено около 120 учений, в ходе которых отрабатывались в том числе наступательные сценарии, где условным противником подразумевалась Россия.

НАТО проводит крайне агрессивную партнерскую политику, активно осваивает территории Финляндии и Швеции, Украины, Грузии, предпринимает попытки закрепиться в странах Центральной Азии. Создает на постсоветском пространстве объекты, представляющие опасность с точки зрения биологической угрозы”.

И таким образом МИД РФ детально разбирает все 9 “факты”, которую предлагает Госдеп.