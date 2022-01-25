Сообщается о переброске российских десантников в Брянскую область

В Брянскую область, которая граничит с Украиной и Беларусью, перебросили российских десантников, боевые машины десанта и бронетранспортеры. Об этом сообщает исследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT).

Аналитики изучили видео из TikTok, опубликованное 24 января. На кадрах, снятых из окна автомобиля, виден едущий поезд с техникой, накрытой брезентом, и пятью пассажирскими вагонами, в которых можно перевозить более 250 человек.

Исследователь Роберт Ли узнал 31 боевую машину десанта и восемь бронетранспортеров БТР-МДМ, что соответствует одному батальону, подчеркивают в CIT. Также поезд перевозил восемь укороченных двухосных грузовиков КАМАЗ-43501, характерных для ВДВ.

“Согласно базе данных РЖД, вагон следует со станции Текстильный в Ивановской области, поблизости от которой дислоцируется 217-й гвардейский парашютно-десантный полк 98-й воздушно-десантной дивизии, недавно принимавшей участие во вводе сил ОДКБ в Казахстан”, – пишет CIT.

Также аналитики CIT отмечают, что это первое подтверждение переброски российских десантников к границе с Украиной. В расследовательской группе одним из возможных вариантов наступления России на Украину сочли начало операции из Брянской области или с территории Беларуси.

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