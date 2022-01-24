Более 8 тысяч солдат США готовы к передислокации на восток Европы из-за ситуации вокруг Украины

Глава Минобороны США Ллойд Остин привел 8,5 тысячи солдат в состояние “повышенной” готовности к возможной переброске в Восточную Европу из-за ситуации вокруг Украины и России. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Он отметил, что США обеспокоены военной активностью российских сил у границ Украины, в том числе на территории Беларуси. Однако решение об отправке войск пока не принято, добавил представитель Пентагона.

“Опять же, я хочу подчеркнуть: пока что было принято решение только привести силы в повышенную готовность. Решения по развертыванию сил США в настоящее время не принимались.И, говоря о повышенной готовности, стоит отметить, что некоторые силы уже находились в состоянии готовности к развертыванию”, – сказал Кирби.

Ранее стало известно, что страны – члены НАТО переводят свои силы в режим готовности и направляют дополнительные силы – корабли и истребители – в Восточную Европу из-за ситуации с Украиной.

Исследователи Conflict Intelligence Team в марте 2021 года писали, что российская армия перебрасывает артиллерию и танки, мотострелковые и десантные части к границам с Украиной. В граничащей с Украиной Воронежской области России весной заметили даже ракетные комплексы “Искандер”. В январе 2022 года в CIT рассказали о новых свидетельствах переброски российских военных и техники в западные регионы России.

США и страны Европы заявили, что готовы ввести жесткие санкции, если российские войска перейдут границу. Москва отрицает подготовку к военной операции, а перемещение войск объясняет учениями.

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