Трамп заявил, что напряженность между Украиной и Россией при нем не возникла бы

По словам экс-президента США «это было бы просто невозможно», пишет Служба новостей «Голоса Америки».

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что усиление напряженности между Россией и Украиной при нем не произошло бы.

При этом он не уточнил, в чем бы состояло различие в его подходе к урегулированию этой ситуации.

«То, что происходит между Россией и Украиной, никогда не произошло бы при администрации Трампа. Это было бы просто невозможно», – говорится в заявлении бывшего президента, размещенного в Твиттере его пресс-секретарем Лиз Харрингтон.

Комментарий Трампа появился после недавнего требования России к США прекратить оказывать военную помощь Украине.