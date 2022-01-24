NYT: Российских дипломатов и их родных заметили покидающими дипмиссии в Украине

Эти события пытаются вписать в контекст возможных следующих шагов президента Путина в отношении Украины, передает Служба новостей «Голоса Америки».

Американские и украинские официальные лица издалека наблюдали за тем, как российское посольство в Киеве начали покидать люди, сообщила газета New York Times.

Ссылаясь на неназванного высокопоставленного сотрудника украинских силовых структур, газета пишет, что 5 января 18 человек – в основном дети и жены российских дипломатов – сели в автобусы и отправились в 15 часовую поездку в Москву.

В последующие несколько дней за ними последовали еще 30 человек из Киева и консульства во Львове, говорится в публикации.

Дипломаты в двух других российских консульствах получили указания подготовиться к отъезду из Украины, заявил упомянутый сотрудник, выступая на условиях анонимности.

Объяснение эвакуации стало частью попыток предугадать следующие действия президента России Владимира Путина, сообщила New York Times. Сокращение персонала российского посольства может быть объяснено, как пропагандой, так и подготовкой к затяжному конфликту или уловкой. Возможно, имеет место сочетание всех трех факторов.

«Посольство России в Киеве работает в штатном режиме», – информировали агетство ТАСС в МИД РФ. Все консульские представительства России на Украине также работают штатно.