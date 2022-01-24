Politico: Сенаторы возобновили переговоры по законопроекту о санкциях против России

В случае принятия, президент Байден сможет немедленно ввести санкции против Москвы в случае ее нападения на Украину, пишет Русская служба «Голоса Америки».

Издание Politico со ссылкой на свои источники сообщило, что восемь сенаторов от обеих партий в понедельник провели встречу, чтобы обсудить законопроект о санкциях против России, направленный на поддержку усилий США по сдерживанию России от вторжения в Украину.

Переговоры между четырьмя демократами и четырьмя республиканцами касались законопроекта – «матери всех санкций» – предложенного сенатором-демократом и председателем комитета по международным отношениям Бобом Менендесом. Законопроект включает в себя ряд суровых финансовых санкций, которые вступят в силу после российского вторжения в Украину.

Politico отмечает, что республиканцы хотят, чтобы некоторые меры были приняты до вторжения, а не после такового, что в настоящее время планирует администрация Байдена. Противодействие республиканцев текущей версии законопроекта Менендеса, по информации Politico, вынудило его пересмотреть текст, чтобы он смог получить поддержку десяти республиканцев, необходимых для преодоления филибастера в верхней палате Конгресса.

Среди рассматриваемых изменений в закон Менендеса, входит предоставление Украине большей помощи в сфере безопасности и борьбе с российской пропагандой, а также наделение президента Байдена полномочиями по немедленному введению санкций. Обновленный законопроект, сообщает Politico, также даст президенту возможность отменить санкции.