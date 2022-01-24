США рассматривают возможность введения технологических санкций против России

Администрация Джо Байдена неоднократно предупреждала, что новая агрессия Москвы в отношении Украины повлечет беспрецедентные санкции. Подобную тактику американская администрация ранее использовала против китайской телекоммуникационной компании Huawei, пишет Роб Гарвер из VOA.

Теперь Белый дом, кажется, делает конкретные намеки на то, как могут выглядеть эти санкции.

Согласно многочисленным подтвержденным сообщениям СМИ, администрация начала закладывать основу для введения запрета на продажу России высокотехнологичной продукции, содержащей компоненты или программное обеспечение американского производства.

План напоминает шаги, предпринятые администрацией Дональда Трампа в отношении китайской телекоммуникационной компании Huawei в 2020 году.

До какой степени администрация намерена перекрыть поставки в Россию высокотехнологичного оборудования, неясно, и, по мнению экспертов, это неспроста.

«Как и в случае любого крупного события, кризиса или потенциального вторжения, правительственным лидерам нужны самые разные варианты – от самых мощных до самых слабых и всех остальных посередине – в плане возможных действий», – заявил «Голосу Америки» бывший помощник министра торговли США по вопросам экспорта в Бюро по вопросам промышленности и безопасности Кевин Волф.

Волф, который в настоящее время является партнером вашингтонской юридической фирмы Akin Gump, предположил, что администрация едва ли даст понять, какие именно действия она предпримет, если только Россия не вынудит ее к действию, попытавшись вновь захватить украинскую территорию.

Похоже, что США изучают возможность применения к России новой доктрины – правила прямого продукта иностранного производства (foreign direct product rule).

Впервые это правило было использовано администрацией Трампа. Если оно будет применено к России, то любая организация в мире станет нарушителем американского законодательства, если она продаст России высокотехнологичное оборудование, которое было произведено или испытано с использованием американских технологий.

Теоретически это может быть применено практически к любой продукции в мире, которая содержит полупроводники, учитывая преобладание американских технологий и ПО, которые используются для производства этих устройств.

Введение такого правила несет неявную угрозу компаниям, которые полагаются на американские технологии или ПО для производства своей продукции. В случае если они откажутся соблюдать экспортный запрет США, это грозит им лишением важных лицензий или оборудования.