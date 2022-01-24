Байден заявил о полном единодушии с европейскими лидерами перед угрозой вторжения России в Украину

Президент США изучает возможность отправки американских военных в страны Восточной Европы, пишут корреспонденты Кен Бредемайер и Джефф Селдин из VOA.

Президент США Джо Байден провел виртуальную встречу с ключевыми европейскими лидерами, посвященную сохраняющейся угрозе российского вторжения в Украину, в то время как он рассматривает возможность отправки нескольких тысяч американских военнослужащих в страны Балтии и Восточной Европы.

«У меня прошла очень-очень-очень хорошая встреча: полное единодушие со всеми европейскими лидерами», – заявил Байден журналистам после видеоконференции с лидерами союзников из Европы, ЕС и НАТО.

Офис премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона выпустил заявление, в котором поддержал резюме Байдена.

«Лидеры согласились с важностью международного единства перед лицом растущей враждебности России», – говорится в заявлении.

Байден еще не решил, следует ли переместить американскую военную технику и личный состав ближе к России.

Однако пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки перед встречей Байдена с европейскими официальными лицами заявила, что США «всегда говорили, что они будут поддерживать союзников на восточном фланге».

Министр обороны США Ллойд Остин привел 8500 американских военнослужащих в состояние повышенной готовности к отправке в Восточную Европу, где большинство из них могут быть задействованы в составе сил реагирования НАТО в случае российского вторжения в Украину.

«Совершенно ясно, что российская сторона сейчас не намерена идти на деэскалацию, – заявил журналистам пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. – Однако речь идет о том, чтобы успокоить наших союзников по НАТО».

После встречи Белый дом опубликовал заявление, в котором говорится: «Лидеры также обсудили совместные усилия по сдерживанию дальнейшей российской агрессии в отношении Украины, в том числе подготовку к масштабным последствиям и серьезным экономическим издержкам для России за такие действия, а также по укреплению безопасности на восточном фланге НАТО».

Байден исключил отправку войск в Украину, если Россия вторгнется в бывшую советскую республику, но пообещал оперативно ввести жесткие экономические санкции против Москвы.

По словам Кирби, США «предпринимают шаги для повышения готовности в ситуации с Украиной», в том числе по линии сил реагирования НАТО, если будут задействованы западные вооруженные силы.