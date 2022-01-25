«Россия пытается представить Украину агрессором, а себя – жертвой»

Представитель США при ООН отметила, что Москва проводит активную кампанию по дезинформации, передает Русская служба «Голоса Америки».

Представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Вашингтон хочет увидеть от России признаки деэскалации. Несмотря на предпринятые дипломатические шаги, сложно сказать, как будет развиваться ситуация, отметила она.

«Мы знаем сценарии, которые использует Россия, – заявила Линда Томас-Гринфилд. – Мы знаем, что это включает в себя меры, выходящие за рамки открытых военных действий. Зачастую это начинается с кибератак, полувоенной деятельности, кампаний по дезинформации, направленных на то, чтобы скрыть факты и создать предлог для собственной агрессии. Россия уже занимается дезинформацией и пропагандой, пытаясь представить Украину агрессором, а себя – жертвой».

Она добавила, что действия России подрывают фундаментальные принципы Устава ООН.

«В частности, все государства-члены ООН согласились с тем, что одно государство не может изменить границы другого государства силой… Если Россия продолжит вторжение в Украину, это нанесет удар в самое сердце Устава ООН и, как выразился госсекретарь Блинкен на прошлой неделе, откроет ящик Пандоры для беспокойства для всех нас», – заявила Линда Томас-Гринфилд.

Представитель США при ООН подчеркнула, что цель Вашингтона и его европейских союзников – дипломатическое разрешение ситуации вокруг Украины. Вместе с тем, добавила она, если этого не удастся достичь, то ответ США и их союзников будет решительным.

В феврале Россия будет председательствовать в Совете безопасности ООН. Несмотря на это, в случае агрессии Москвы против Украины, по словам Линда Томас-Гринфилд, Совбез не откажется от своей обязанности ответить на ситуацию.

«Россия не сможет воспользоваться право вето, чтобы помешать Совету безопасности провести широкую дискуссию и противостоять ее кампании по дезинформации и пропаганде, которую Москва проводит не только здесь, в Нью-Йорке, но и по всему миру», – заявила она.