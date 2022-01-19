Заключенные подали иск на тюрьму в Арканзасе после лечения противопаразитарным средством, применяемым в ветеринарии

Заключенные подали иск на руководство тюрьмы в Арканзасе после того, как их пытались вылечить от COVID-19 ивермектином. Этот препарат широко применяется как противопаразитарное средство для скота, однако экспертное сообщество не рекомендует его использование в качестве средства против коронавируса. Об этом сообщает VOA со ссылкой на The New York Times.

Иск был подан арканзасским отделением Американского союза гражданских свобод от лица четырех заключенных: Деймана Блэкберна, Хулио Гонзалеса, Джеремайи Литтла и Эдрика Флореал-Вутена. Представители обвинения заявляют, что пациенты изначально не знали, каким препаратом проводится лечение. В иске сообщатся, что их лечили «коктейлем из медикаментов», состоящим, по словам медперсонала, из витаминов, антибиотиков и стероидов.

Ивермектин является распространенным средством в ветеринарии, однако среди людей он применяется куда реже и лишь в случаях различных паразитарных заболеваний, в числе которых онхоцеркоз, стронгилоидоз и чесотка.

С начала пандемии слухи о том, что ивермектин снижает смертность от COVID-19, широко распространялись среди пользователей соцсетей и сторонников теорий заговора, среди которых было немало противников вакцинации. При этом мнение сторонников «чудо-средства» от коронавируса идет вразрез с мнением специалистов Всемирной организации здравоохранения, которые не рекомендуют использовать препарат вне клинических испытаний.

Такого же мнения придерживаются и специалисты американских Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), которые отметили растущее число выдачи рецептов на покупку ивермектина, в десятки раз превышающее допандемийный уровень (см. график). При этом, как сообщает NPR, число случаев передозировки препаратом с июля по август 2021 года выросло на 245%.