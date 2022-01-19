Американские авиакомпании просят не размещать вышки 5G вблизи аэропортов

Американские авиакомпании обратились с просьбой к администрации Джо Байдена не размещать инфраструктуру сотовых сетей 5G вблизи аэропортов во избежание крупномасштабных сбоев в работе гражданской авиации, сообщает VOA.

Американские авиакомпании и грузоперевозчики опубликовали во вторник коллективное обращение к администрации президента Джо Байдена, в котором предупредили, что установка вышек мобильной связи пятого поколения (5G) вблизи аэропортов может привести к серьезным сбоям в работе оборудования и «катастрофическому» кризису системы авиаперевозок. Как сообщает агентство Reuters, против установки новых вышек высказались главы авиакомпаний American Airlines, Delta, United, Southwest и других крупных перевозчиков.

«Необходимо немедленное вмешательство для того, чтобы избежать серьезных сбоев в работе, которые скажутся на авиапассажирах, грузоотправителях, цепочках поставок и доставке необходимых медикаментов… Это означает, что за один только день… более тысячи рейсов, перевозящих 100 тысяч пассажиров, будут отменены, перенаправлены или задержаны», – говорится в заявлении глав авиакомпаний.

Авторы обращения поясняют, что сеть 5G, установленная в радиусе трех км от взлетно-посадочных полос, может вывести из строя широкофюзеляжные самолеты.

Об опасных последствиях предупредило и Федеральное управление гражданской авиации США: вышки 5G могут привести к помехам в работе приборов, таких как высотомер, что повлияет на полеты в условиях плохой видимости. Однако, как считает профессор Университета штата Огайо и бывший пилот Шон Пручницки, такие ситуации возникают достаточно редко.

«Высотомер предназначен для измерения высоты полета над землей, – говорит Пручницки. – 5G действительно может помешать его работе. Но этот прибор в основном становится крайне важным при посадке с очень плохой видимостью, и здесь надо подчеркнуть, что такие ситуации возникают не так уж часто».

Авиационные эксперты также добавляют, что вопрос влияния сети 5G на работу самолетов еще только предстоит изучить.

«В Европе вышки 5G уже установили рядом с аэропортами, и там не возникло проблем, о которых здесь сейчас все так переживают, – продолжает Пручницки. – Но я понимаю общее беспокойство. Поэтому сейчас важно полностью разобраться с этой проблемой, и пока мы точно не поймем, с чем имеем дело, вышки 5G стоит держать подальше от аэропортов».

Обращение авиаперевозчиков уже поддержали американские законодатели. Конгресс США призвал телекоммуникационных операторов отложить развертывание сетей мобильной связи пятого поколения рядом с аэропортами, пока специалисты Федерального управления гражданской авиации ищут способ обезопасить полеты. Мобильные операторы Verizon и AT&T согласились выполнить эту просьбу и заявили, что временно откладывают начало работ по установке беспроводных вышек 5G вблизи взлетно-посадочных полос ключевых американских аэропортов.

С заявлением сегодня выступил и Джо Байден, поблагодарив обе компании за принятое решение.

«Это соглашение обеспечивает безопасность полетов и позволяет авиакомпаниям продолжать работу без значительных сбоев, – сказал президент. – Моя команда беспрерывно взаимодействовала с операторами беспроводной связи, авиакомпаниями и производителями авиационного оборудования, чтобы определить путь, при котором связь 5G и авиация смогут безопасно сосуществовать … и [команда] будет продолжать работать, пока не будет достигнуто окончательное решение».