Белый дом открыл веб-сайт для заказа бесплатных экспресс-тестов на COVID-19

Среднее время доставки тестов на дом в континентальной части США составит от одного до трех дней, передает Русская служба «Голоса Америки».

Белый дом во вторник объявил о запуске веб-сайта, на котором американцы могут заказать на дом бесплатные экспресс-тесты на COVID-19. Официальное «открытие» сайта состоится в среду, однако воспользоваться его услугами можно уже с сегодняшнего дня.

Начиная со вторника жители США могут зайти на сайт COVIDTests.gov и заказать на дом бесплатные экспресс-тесты из расчета четыре теста на домохозяйство. Тесты будут доставляться федеральной Почтовой службой.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила журналистам, что веб-сайт находится в стадии «бета-тестирования» и работает с «ограниченными возможностями» перед официальным запуском, который состоится в среду утром.

Новый сайт разработан в рамках плана администрации по улучшению ситуации с тестированием на фоне рекордно высоких показателей заражаемости в США из-за быстро распространяющегося штамма «омикрон».

В декабре Джо Байден заявил, что федеральное правительство приобретет 500 миллионов домашних экспресс-тестов, которые можно будет запросить в режиме онлайн, а в минувший четверг президент объявил об увеличении числа тестов до 1 миллиарда.

Время доставки тестов в самые отдаленные уголки страны может составить от 7 до 12 дней, однако в пределах континентальной части Соединенных Штатов время ожидания в среднем будет составлять от одного до трех дней.

Администрация Байдена также приказала частным страховым компаниям ежемесячно покрывать для своих клиентов стоимость восьми домашних экспресс-тестов начиная с 15 января. Это позволит американцам возмещать расходы на тесты, приобретаемые ими в рознице.

Агентство «Рейтер» во вторник сообщило о том, что в среду администрация Байдена анонсирует еще одну инициативу – план по бесплатной раздаче сотен миллионов высококачественных масок, которые будут распространяться через аптеки и государственные веб-сайты. Первым об этой инициативе сообщило издание Politico.

Маски N95, обеспечивающие максимальную защиту от заражения, будут поставляться из федерального стратегического запаса, говорится в сообщении Politico.