Российско-белорусские военные учения, которые уже начались на территории Беларуси и продлятся до конца февраля, могут быть использованы Москвой для вторжения в Украину, передает Русская служба «Голоса Америки».

Российские войска, направляющиеся сейчас на территорию Беларуси для участия в совместных военных учениях, проводимых по инициативе Москвы и Минска, «потенциально» могут быть использованы для нападения на соседнюю Украину. Об этом во вторник сообщили в Госдепартаменте.

По словам высокопоставленного представителя Госдепартамента, совместные военные учения предоставят России дополнительные ресурсы, возможности и средства для атаки на Украину.

«Владимир Путин – оппортунист, и он сам создает возможности [в своих интересах]», – отметил представитель Госдепартамента, подчеркнув, что число российских военнослужащих, которые уже прибыли в Беларусь для участия в заявленных учениях, превышает обычные значения.

Крупномасштабное развертывание российских войск в Беларуси вызывает у Соединенных Штатов опасения относительно того, что они «потенциально» могут быть использованы для нападения на Украину. По словам представителя Госдепартамента, что в данный момент Лукашенко и приближенные к белорусскому диктатору люди принимают решение, которое может повлиять на суверенитет Беларуси в целом.

У Соединенных Штатов более не остается сомнений в том, что действия режима Лукашенко все больше дестабилизируют обстановку во всем регионе, добавил собеседник в Госдепартаменте.

Агентство «Рейтер» со ссылкой на нескольких военных аналитиков уже сообщило во вторник утром о том, что совместные российско-белорусские военные учения, которые пройдут в ближайшие недели, предоставят Владимиру Путину дополнительные преимущества и возможности в случае, если российский президент все-таки примет решение об атаке на Украину.

Учения «Союзная решимость – 2022» будут проходить недалеко от западной границы Беларуси со странами-членами НАТО, Литвой и Польшей, а также недалеко от южной границы, разделяющей Беларусь и Украину.

Развертывание российских войск в Беларуси создает новую потенциальную линию фронта, что должно стать новым предметом для беспокойства руководства Вооруженных сил Украины, сказал в интервью «Рейтер» Конрад Музыка, директор польской консалтинговой компании Rochan.

Укрепление позиций в районе белорусской границы повлечет за собой рассредоточение украинских войск в других местах и отвлечение сил с позиций, граничащих с юго-западными российскими областями и регионами, захваченными пророссийскими сепаратистами в Донецкой и Луганской областях Украины, считает аналитик.

Находясь в Беларуси, российские войска окажутся гораздо ближе к Киеву – расстояние от белорусской границы до столицы Украины составляет чуть более 90 км. Если российские военные разместят пусковые ракетные системы залпового огня большой дальности в Беларуси, они смогут поражать цели вблизи Киева, даже не находясь на территории Украины, считает Роб Ли, военный аналитик и сотрудник Института исследований внешней политики США.

По словам Ли, Москва также может развернуть на территории Беларуси системы радиоэлектронной борьбы, чтобы попытаться нарушить в случае вторжения радарную и даже спутниковую связь, которой пользуются украинские военные.

Как сообщили в Москве и Минске, учения будут разделены на два этапа, и будут проходить по сценарию внешней атаки. Александр Лукашенко заявил, что подобные учения необходимы из-за роста военной мощи в соседних Украине, Польше и странах Балтии.

Первый этап, ориентированный на быструю передислокацию сил, организацию обороны важных объектов, защиту границ и оценку возможностей ПВО, уже начался и продлится до 9 февраля. Второй этап, который пройдет с 10 по 20 февраля, будет посвящен усилению участков государственной границы от проникновения вооруженных формирований или поставок оружия, обнаружения и уничтожения незаконных вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп противника.

Беларусь заявила в понедельник о прибытии российских войск. Военная техника, которая будет задействована в учениях, доставляется в Беларусь по железной дороге из Восточного военного округа России, находящегося за тысячи километров, сообщил телеканал «Звезда», принадлежащий Минобороны РФ.

Россия во вторник сообщила, что в рамках учений в Беларусь будут доставлены 12 истребителей Су-35, два дивизиона ЗРК С-400 и дивизион ЗРК «Панцирь-С».