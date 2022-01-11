Учителя Чикаго бастуют из-за вспышки коронавируса в школах

На переговорах с профсоюзом власти Чикаго согласились усилить санитарные нормы в школах, но отказываются перевести учебный процесс в режим онлайн, пишет Вадим Аленичев из VOA.

Школы Чикаго, штат Иллинойс – третья по размеру образовательная система в США – с началом новой недели остались закрытыми, по причине забастовки, начатой на прошлой неделе чикагским профсоюзом учителей.

На прошлой неделе в штате Иллинойс был установлен анти-рекорд: 44 тысячи зараженных за одни сутки. Профсоюз Чикаго, насчитывающий 25 тысяч школьных преподавателей, в этой связи объявил забастовку. Учителя добиваются, чтобы с наступлением нового года преподавание было удаленным, пока муниципалитет и департамент образования не усилят санитарные меры в школах и пока не будет подписан новый трудовой договор. Профсоюзные лидеры указывают на то, что из-за скачка числа заболевших и посещаемость занятий, и выход преподавателей на работу в декабре сильно пострадали.

«В течение всей пандемии городские власти не смогли удовлетворить целый ряд основных наших требований относительно школ, не смогли обеспечить достаточный штат сотрудников, выполнение санитарных норм, тестирование на COVID и прочие вещи, которые нас заботят», – заявил президент профсоюза Джесси Шарки.

Его организация требует от мэрии Чикаго ввести четкие параметры того, при каких обстоятельствах обучение должно переводиться из школы домой. Учителя настаивают на том, что сейчас, в условиях новой вспышки коронавируса, как раз настал момент, чтобы закрыть школы.

Глава городской администрации Лори Лайтфут категорически с этим не согласна. Она заявила, что действия учителей, не вышедших на работу, незаконны и являются произволом.

«Что нам известно из тех исследований, которые раз за разом проводились в нашей школьной системе, а также по всей стране и по всему миру, это то, что самое безопасное место для детей в условиях пандемии – это пребывание в школе, – заявила Лори Лайтфут. – Так что если наши школьники, наши семьи заботят вас так же, как нас, то хватит уже! Наша позиция твердая, мы не уступим и будем бороться за то, чтобы наши дети вернулись к занятиям в школьных зданиях. И на этом точка».

Тем временем, пять тысяч родителей подали петицию, чтобы детей вернули в школы. Американская система устроена так, что далеко не в каждой частной компании работники могут брать отгул, чтобы остаться дома с ребенком. Многие фирмы начисляют за это прогулы и могут даже уволить сотрудника. Средняя оплата няни на дому, согласно данным бюро Urban Sitter, сейчас составляет в США 18 долларов в час. Далеко не все семьи могут себе это позволить. Тех же родителей, кто в состоянии работать из дома и присматривать за детьми, тревожит качество такого удаленного образования.

«Узнать, что школы опять закрыты, потому что профсоюз считает их небезопасными, было как гром среди ясного неба, – рассказывает жительница Чикаго Мэри Блума. – Как родителя, меня очень угнетает, когда я вижу, что мои дети опять должны мучаться из-за учебы на удаленке, потому что они так ничего не учат: просто смотрят в монитор или болтают с друзьями на других сайтах. В общем, это не учеба».

На прошлой неделе мэрия Чикаго уже отменила занятия в школах на два дня, продлив зимние каникулы. Однако, на этом власти города хотели бы покончить с остановкой учебного процесса. 9 января переговоры между городской школьной администрацией и профсоюзом возобновились. Предложение учителей перейти на удаленное обучение с 12 января так и не принято. Пока что, департамент образования согласился обеспечить всех присутствующих в школе защитными масками и распределить по школам 350 тысяч тестов на антитела. Однако, власти Чикаго не намерены платить жалованье преподавателям, которые не вышли на работу.