Год спустя после штурма Капитолия: кто поверил в лозунги об украденных голосах?

Антидиффамационная лига: из 727 человек, арестованных за участие в атаке, лишь 21% – сторонники экстремистских группировок и движений, пишет Ануш Аветисян из VOA.

Сорвать процедуру сертификации результатов выборов 2020 года, на которых победил Джо Байден и “подарить президенту Трампу второй срок” — такими были главные цели сторонников экс-президента, атаковавших здание Капитолия. Год спустя после событий 6 января 2021 года у экспертов есть ответы на вопросы: кто именно поверил в лозунги об украденных голосах и как подобная попытка срыва официального оформления победы Джо Байдена на выборах стала в принципе возможной?

«Теории заговора идентифицируют тех, кто не согласен, как группу людей, на которых можно нападать. В это верят не только организованные группировки, как, например, сторонники превосходства белой расы, которых во время атаки на Капитолий было, кстати, не так много, но и отдельные религиозные фанатики, конспирологи и члены милитаризованных группировок. Те, кто штурмовал Капитолий, глубоко верили в теории заговора. Ими управляло недоверие к властям, а обвинения в украденных выборах лишь усугубили ситуацию. Речь идет о разных людях, которых объединяли “общий враг”, общие теории заговора, общие вебсайты» – сказал в комментарии корреспонденту Русской службы «Голоса Америки» директор Центра изучения ненависти и экстремизма Университета штата Калифорния Брайан Левайн (Brian Levin, California State University).

«Суть в том, что QAnon – теории заговора – проникли в большую политику и повысили уровень недоверия к властям. И неважно, о чем шла речь: о неких педофилах и сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, об ограничениях в связи с пандемией или же об украденных выборах», – добавил эксперт.

Из семисот двадцати семи арестованных за участие в нападении на Капитолий, лишь двадцать один процент являются сторонниками организованных экстремистских группировок и движений. Речь идет о членах правой группировки «Гордые парни» (Proud Boys), сторонниках антиправительственных движений «Хранители клятвы» (Oath Keepers) и «Три процента» (Three Percenters), а также последователях QAnon и идей превосходства белой расы.

Остальные – 79 процентов – не связаны с этими движениями и группировками. И это в Антидиффамационной лиге называют одним из самых настораживающих открытий года.

«QAnon существенно повлиял на людей, участвовавших в штурме Капитолия, именно тем, что его приверженцы распространяли ложную информацию всеми возможными средствами. Но это не было штурмом конспирологов. Это был протест (insurrection) тех, кто по-настоящему поверил, что у них украли выборы. И то, что речь идет не об отдельных экстремистах — это самое опасное. До сих пор часть населения верит в эти конспирологические теории… Дезинформация вокруг президентских выборов дошла до такого количества людей, что “средние американцы” решили: политическое насилие допустимо и это единственный способ донести свои голоса», – подчеркнула шеф-редактор Центра по изучению экстремизма Антидиффамационной лиги Джессика Ривс (Jessica Reaves, ADL).

Эксперты в области национальной безопасности хоть и были шокированы событиями 6 января, вероятность протестов и насилия не стала для них неожиданность. Еще 6 октября 2020 года Министерство внутренней безопасности назвало сторонников господства белой расы – «постоянной смертоносной угрозой» для американцев. По словам профессора Школы публичной политики им. Джеральда Р. Форда Мичиганского университета Джаведа Али (Javed Ali, University of Michigan), угроза внутреннего терроризма до сих пор остается существенной. Он в прошлом работал в разведывательном управлении Министерства обороны США, в Министерстве внутренней безопасности и ФБР.

«Большинство людей в ультраправых группировках радикализованы, но еще не пересекли черту политического или идеологического насилия. 6 января мы увидели результат того, как массы, у которых, может, и разные взгляды, смогли объединиться с одной целью. Они не действовали сообща, но все посчитали своей обязанностью изменить результаты выборов. У них была и разная степень готовности к насилию. Я думаю, что в будущем мы станем свидетелями подобных объединений людей вокруг общих идей и целей. Это останется угрозой в последующие годы и даже десятилетия», – сказал Али.

Тем временем члены правых группировок на фоне расследований событий 6 января, распространяют информацию о том, что участники штурма – политические заключенные. И продолжают вербовать в свои ряды.

«Согласно данным группировки «Хранителей клятвы», около тысячи человек присоединились к их движению после штурма Капитолия, включая действующих и бывших военных и полицейских. Это говорит о продолжающейся угрозе, которая исходит от милитаризованных группировок… Очень важно, чтобы на всех уровнях правительства всерьез относились к этой проблеме», – подчеркнула эксперт образовательной организации Western States Center Линдзи Шубинер (Lindsay Schubiner, Western States Center)

Спустя год после атаки на Капитолий – одни члены радикализированных группировок были арестованы, другие скрылись, а третьих все чаще замечают на протестах на местном уровне: будь то против обязательного ношения масок или якобы имеющихся планов преподавания критической расовой теории в школах.