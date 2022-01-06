Полиция Грешама застрелила русскоязычного подозреваемого в ограблении

Четвертого января около 5 вечера полицейское управление Грешема (GPD) получило сообщение о вооруженном ограблении в Key Bank, расположенном в блоке 2600 на Southeast Burnside Road. Согласно описанию, переданному диспетчерам, подозреваемый в ограблении был взрослый белый мужчина в толстовке с капюшоном, он скрылся на белом внедорожнике Mercedes.

По сообщению полиции, позднее подозреваемый был опознан как 24-летний Роман Коханевич из Портленда (Roman Ivan Kokhanevych). Полиция считает, что Коханевич мог быть причастен к другим ограблениям банков в Портленде.

В 5 вечера помощники шерифа перекрыли движение, чтобы остановить машину, но подозреваемый не остановился, после чего последовало погоня с сотрудниками правопорядка. Во время погони подозреваемый несколько раз выстрелил в преследовавших его помощников шерифа. Затем, выскочив из внедорожника и угрожая водителю другой машины пистолетом, подозреваемый и его сообщница приказали везти их. В это время в них выстрелили один из помощников шерифа и офицер GPD.

Подозреваемому оказали первую помощь на месте, но спасти его не удалось. В ходе происшествия никто из сотрудников правоохранительных органов не пострадал.

Группа по расследованию крупных преступлений Восточного округа ищет свидетелей ограбления банка, стрельбы и просят связаться, позвонив детективам шерифа округа Малтнома по телефону 503-988-0560 и сославшись на отчет полиции Грешема номер 22-00446.

Вторая подозреваемая, 33-летняя Хейли Хоп, обвиняется в грабеже первой и второй степени. По информации СМИ, арестованная является супругой погибшего.

В связи с продолжающимся уголовным расследованием никакие дополнительные подробности разглашаться не будут. Делом занимается ФБР.