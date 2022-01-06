Twitter навсегда заблокировал аккаунт Члена Палаты представителей США

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Twitter навсегда заблокировал аккаунт республиканки Марджори Тейлор Грин.

После пятого предупреждения Twitter навсегда заблокировал личный аккаунт Марджори Тейлор Грин, республиканки от штата Джорджия, т.к. она нарушила политику соцсети по дезинформации о COVID-19.

За день до блокирования аккаунта она ложно написала о «чрезвычайно большом количестве смертей от вакцины Covid». 
Официальный аккаунт Марджори Тейлор Грин в Конгрессе, @RepMTG, остается активным.

Пятое предупреждение означает, что учетная запись не будет восстановлена. Свое четвертое предупреждение г-жа Грин получила в августе за пост о том,  что вакцины «не работают»; третье предупреждение – менее чем за месяц  за ее твит, что Covid-19 не опасен и что вакцины не должны быть обязательными.

Twitter разрешает подавать апелляцию и может отменить блокировку аккаунта, если будет доказано, что размещенный пост соответствует действительности.

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