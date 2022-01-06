Трамп: “президент использовал его имя, чтобы еще больше расколоть Америку”

Президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис в четверг выступили на мероприятии по случаю первой годовщины нападения на Капитолий. Обращаясь к стране, президент подчеркнул, что события 6 января 2021 года никогда не должны повториться. Об этом сообщает Служба новостей «Голоса Америки».

Он также отметил, что предыдущий президент США распространил паутину лжи по поводу президентских выборов-2020. Байден констатировал, что его предшественник на посту президента стал первым президентом в истории страны, отказавшимся признать результаты выборов и волю американского народа.

Байден назвал Трампа угрозой демократии, предупредив, что его ложные утверждения о фальсификации результатов голосования могут подорвать принцип верховенства закона и повлиять на будущие выборы.

Трамп после выступления Байдена заявил, что действующий президент использовал его имя, «чтобы еще больше расколоть Америку».

Во вторник Трамп отменил запланированную на вечер четверга пресс-конференцию в своем поместье во Флориде, где он планировал говорить о нападении на Капитолий. Трамп заявил, что вместо этого обсудит «важные темы» на митинге 15 января в Аризоне.

В своем заявлении он обвинил проводимое Палатой представителей расследование в «пристрастности и нечестности».

Старший сын экс-президента Дональд Трамп-младший в своем «Твиттере» назвал расследование «фикцией».

«Демократы по всей стране разрушают верховенство закона, используя свою власть в правительстве для незаконного преследования и запугивания своих политических оппонентов», – заявил он.

Опросы общественного мнения показывают, что около 70 процентов республиканцев не считают законной победу Байдена на выборах, несмотря на то, что суды отклонили многочисленные иски о фальсификациях.

Трамп опубликовал заявление, в котором вновь повторил утверждения о фальсификации выборов и обвинил демократов в использовании событий в Капитолии для «нагнетания страха» и «создания раскола в Америке».

«Этот политический театр призван лишь отвлечь от того факта, что Байден потерпел полный провал, – заявил экс-президент. – У нашей страны больше нет границ, она полностью потеряла контроль над Covid (рекордные показатели!) и больше не является энергетически независимой. Инфляция свирепствует, наши вооруженные силы в хаосе, а наш выход из Афганистана, скорее напоминавший капитуляцию, стал пожалуй, самым позорным днем в долгой и выдающейся истории Соединенных Штатов».

С комментариями по поводу годовщины нападения на Капитолий выступили и законодатели от обеих партий.