Церковь в Колорадо полностью уходит в онлайн из-за сокращения пожертвований

Пастор мегацеркви Potter’s House в Денвере (площадь 137000 кв.футов, стоимость 12,2 миллионов долларов) Туре Робертс решил закрыть ее из-за сокращения пожертвований в связи с пандемией COVID-19.

Пастор Робертс сделал это заявление в интервью The Denver Post, он сказал: “COVID-19 заставил каждую церковь в Америке переосмыслить, как лучше всего служить своим прихожанам и более широкому сообществу. Из-за неспособности собираться и экономической нестабильности, вызванной пандемией, наша церковь, как и многие другие церкви в стране, испытала сокращение пожертвований.”

По словам пастора, продажа собственности и переход на полностью виртуальное служение имеют наибольший смысл в текущей ситуации.

Примечательно, что согласно исследованию Lifeway Research проведенному в сентябре 2021 года, несмотря на то, что в настоящее время количество открытых для личных богослужений церквей почти то же, что и до пандемии – 98%, прихожане не спешат в них возвращаться.