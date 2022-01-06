Макконнелл призвал проявить решимость перед лицом угроз со стороны России

Глава республиканского меньшинства в Сенате предупредил, что Москва угрожает не только Украине, но также всей Европе, НАТО и интересам США, передает Русская служба «Голоса Америки».

Лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл, выступая в Сенате с замечаниями по вопросам внешней политики, заявил, что США и другие члены НАТО должны проявить решимость перед лицом угроз со стороны России.

«За праздничные дни ненасытные и необоснованные требования президента России Владимира Путина только усилились, – заявил он. – Как и российская угроза в отношении Украины, Европы, НАТО и наших собственных интересов».

«Нельзя позволять Путину применять силу или угрозу силовых действий для дальнейшего подрыва территориальной целостности Украины, – подчеркнул сенатор. – Нельзя запугиваниями заставить Запад предать наших друзей, забыть наши принципы или принять российскую сферу влияния».

«Администрация и наши союзники должны стремиться к деэскалации ситуации. Но не в ущерб сдерживанию и безопасности наших друзей», – продолжил он.

«Для Путина речь идет не только об Украине, но о расколе НАТО и Европы и о восстановлении доминирующего влияния России на соседние страны», – заявил Макконнелл.

«Я поддерживаю выраженное президентом Байденом желание сдержать дальнейшую агрессию России против Украины, – сказал сенатор. – Но его администрация должна действовать быстрее».

«Поскольку речь идет не только об Украине, президент Байден должен также работать с союзниками по НАТО, чтобы укрепить нашу коллективную военную позицию на континенте», – подчеркнул он.

« Даже если этот кризис утихнет, долгосрочная угроза со стороны ревизионистских держав, таких, как Россия и Китай, никуда не денется, – предупредил Макконнелл. – Эти страны хотят перерисовать карты мира и переписать международные правила с помощью силы или угроз. Вот почему Соединенные Штаты должны так же серьезно относиться к модернизации наших вооруженных сил, как и наши противники – к модернизации своих».

Макконнелл также заявил, что Европе следует пересмотреть политику в области энергетики, начав с отказа от газопровода «Северный поток – 2».

«Соединенные Штаты, НАТО и все наши партнеры должны действовать сейчас… в противном случае мы пожалеем», – предупредил он.