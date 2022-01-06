Большая ложь или государственный переворот по-americanski

1. НЕТЕЛЕФОННЫЙ РАЗГОВОР

«По-моему, совершенно очевидно, что мы выиграли», – сказал коррумпированный Вор в Законе. Он был на вершине власти, с которой он не собирался расставаться. Это был длинный монолог с фантастическими числами, «альтернативными фактами» и слухами из интернета.

«Мы не согласны, что Вы выиграли», – вежливо, но уверенно отвечал редкий Человек с Принципами. «Мы провели повторный подсчёт вручную, 100%-ый повторный подсчёт всех бюллетеней, сравнили их с тем, что посчитали машины, и пришли практически к тому же результату».

Этот телефонный звонок состоялся 2-го января 2021-го года. После выборов прошло почти два месяца, а до штурма Капитолия оставалось всего четыре дня.

«Господин Президент, проблема в том, что у вас неверные данные», – продолжал Человек с Принципами, когда ему снова дали возможность говорить. В Джорджии проголосовало не 5000 «мёртвых душ», а двое, только двое… Президент видел какой-то видеомонтаж, подтверждающий подтасовку голосов, но полное видео не демонстрирует ничего подобного… Мы провели ревизию и подтвердили, что бюллетени не были отсканированы три раза… ФБР и Бюро Расследований Джорджии провело расследование и не нашло нарушений…

Но Вора в Законе не интересовали факты. «Я выиграл эти выборы с перевесом в сотни тысяч голосов. Я никак не мог проиграть Джорджию. Это невозможно. У нас перевес в сотни тысяч голосов. Я просто использую маленькие числа, когда вы их складываете, они во много раз превышают 11000. Но я выиграл этот штат с перевесом в сотни тысяч голосов».

Трамп любил повторять одно и то же по кругу. Ему казалось, что от этого ложь становится более убедительной.

Но этот приём не работал на секретаре Джорджии. Брэд Раффенспергер (Brad Raffensperger) был республиканцем. Он даже голосовал за Трампа. Но он наотрез отказывался обманывать и дискредитировать честные демократические выборы.

В Джорджии проголосовало 5 миллионов человек. Трамп проиграл с разницей в 11 779 голосов.

«Я просто хочу найти 11 780 голосов», – сказал Трамп уже открытым текстом, – «что на единицу больше, чем нам нужно, потому что мы выиграли штат».

2. И ТЫ, ФОКС?

Первый чёткий сигнал о поражении Трампа на выборах 2020 года пришёл рано и из самого неожиданного источника. В 21:20 вечером после выборов аналитики канала Fox News пришли к драматическому, но абсолютно правильному выводу: Трамп проиграл Аризону. (Все остальные СМИ будут ждать ещё несколько дней).

Fox News работал (и продолжает работать) как пропагандистский рупор трампизма. Никто не мог обвинить их в предвзятом отношении к Трампу. Поэтому было поразительно, что из всех каналов, именно протрамповский Фокс поставил крест на втором сроке Трампа.

Аризона (как и Джорджия) не голосовала за демократов на президентских выборах с 90-х годов. Если Трамп не смог удержать традиционно республиканский штат, то его шансы на победу по всей стране значительно уменьшались.

3. КАРМА

Причин для поражения Трампа было очень много, от КОВИДа до хаоса, от коррупции до некомпетентности. Часть избирателей голосовала за всех республиканцев, но против Трампа. Однако именно Аризона преподнесла пресловутое блюдо, которое традиционно подают холодным.

В 2015 году Трамп, которому в своё время удалось отмазаться от призыва во Вьетнам, как всегда, нашёл в себе необходимые качества, чтобы оскорбить Джона МакКейна, ветерана Вьетнамской Войны и сенатора-республиканца от штата Аризона. «Он герой войны, потому что попал в плен. Мне нравятся люди, которых не поймали».

В 1967 году штурмовик МакКейна был подбит над Вьетнамом. Тяжело раненный и с многочисленными переломами он попал в плен. Когда вьетнамцы узнали, что он сын американского адмирала, они предложили отпустить МакКейна на родину. В обмен они собирались использовать сына адмирала в своих пропагандистских целях. МакКейн отказался и провёл пять с половиной лет в плену, где его пытали и отказывали в медицинской помощи.

Сложно представить себе более противоположных людей, чем МакКейн и Трамп. Первый – человек чести, который посвятил всю свою жизнь Америке. Второй – патологический нарцисс и лжец.

Когда МакКейн умер в 2018 году, Трампа не пригласили на похороны. Вдова Синди МакКейн хотела, чтобы церемония прошла «с достоинством».

А в 2020 году Синди МакКейн публично и активно поддержала Байдена. Насколько это повлияло на победу Байдена в Аризоне, посчитать невозможно, если бы не тот факт, что в Аризоне проголосовало почти 3,4 миллиона человек, а Байден выиграл с разрывом около 10 с половиной тысяч голосов.

4. ЦИРК

Округ Марикопа пересчитывало свои голоса и проверяло оборудование несколько раз.

Почему именно Марикопа? Потому что это самый крупный избирательный округ в Аризоне. В одной Марикопе проголосовало 2 миллиона человек, а Байден выиграл в этом округе с перевесом в 45 тысяч голосов. Если бы Трамп смог поменять результат в Марикопе, то вся Аризона оказалась бы у него в кармане.

20 ноября совет округа, состоящий из 4-х республиканцев и одного демократа единогласно сертифицировал выборы. Председатель совета Клинт Хикман (Clint Hickman) сказал, что на выборах не было доказательств фальсификации или неправомерного поведения: «В условиях свободной демократии выборы приводят к поражению некоторых кандидатов».

Хикман голосовал за Трампа и всячески помогал его предвыборной кампании в Аризоне. Когда Трамп проиграл выборы, Хикман тоже оказался под давлением трампистов. Хикмана даже предупредили, что ему собирается звонить сам Президент, но председатель совета Марикопы отказался разговаривать с Трампом. «Я не собираюсь нарушать закон или отклоняться от своего собственного морального компаса».

Однако, республиканские законодатели Аризоны поддались давлению Большой Лжи. 15 декабря лидеры в Сенате штата потребовали все бюллетени, машины для голосования и списки избирателей Марикопы. После нескольких месяцев судебных манёвров, трёх пересчётов и аудитов, а также попытки арестовать совет Марикопы, округ был вынужден передать все документы и оборудование под контроль Сената штата.

Это был уже четвёртый по счёту аудит голосования. На этот раз протрамповской кампанией под названием Кибер Ниндзи (Cyber Ninjas). В процессе последнего пересчёта произошла масса нарушений, а округу пришлось купить новые машины для следующих выборов. Забегая вперёд, нужно сказать, что даже Ниндзи были вынуждены подтвердить, что Трамп проиграл Аризону.

В рамках одной статьи невозможно описать все трампистские теории заговора вокруг голосования в Марикопе. В какой-то момент клоуны искали в бюллетенях китайский бамбук! 17 мая совет округа написал детальное письмо Президенту Сената Аризоны, которое можно просуммировать одной цитатой: «Ваш ‘аудит’, который по Вашим словам должен был увеличить доверие избирателей к нашему процессу голосования, превратился в цирк».

5. СПРУТ

Но Джорджии и Аризоны было недостаточно. Трампу нужно было поменять результаты как минимум в трёх штатах, но какие именно штаты «прогнутся» он, конечно, не знал. Поэтому длинные щупальца Трампа зашевелились по всей стране. Трамп оспаривал выборы в Мичигане, Пенсильвании, Висконсине, Неваде.

Нет, у Трампа не было чёткого плана захвата власти. Он просто использовал все возможные и невозможные методы одновременно.

Его попытка совершить государственный переворот была одновременно гениальной и некомпетентной. Некомпетентной, потому что Трамп не понимал (и не хотел понимать), как работают законы о выборах. Всё, что его интересовало – это остаться у власти любой ценой.

Но это было гениально, потому что законы и Конституция не имели никакого значения, если люди на местах готовы от них отказаться в пользу Дорогого Лидера. Это был наивысший уровень магического мышления: если ты очень сильно веришь в свою альтернативную правду, то она станет реальностью. Даже если эта альтернативная реальность должна наступить в отдельно взятой стране. И Трамп поверил. Или мастерски сыграл роль человека, который верит в собственную ложь.

Трамп заранее готовил благоприятную почву для Большой Лжи, рассказывая о том, что выборы украдут. Именно так, в будущем времени, до того, как началось какое-либо голосование. Трамп изначально предлагал стране два и только два исхода: или он выиграл, или выборы украли. Причём он делал это далеко не в первый раз. Он говорил об украденных выборах в 2012 году, в которых он не участвовал, и в 2016, когда он выиграл. В 2018 году вообще получалось, что выборы в Конгресс «украли» под его надзором, пока он был на посту Президента.

Поэтому в 2020 году электорат Трампа был морально подготовлен к обману. Да и какой истинный трампист не хочет верить, что их вождь всё равно победил? Они цеплялись за каждую соломинку, за каждую сумасшедшую теорию, которые Трамп любезно предоставлял.

Вторым ходом этой трагикомедии стали псевдоюридические манёвры. Трамповские адвокаты с умным видом пересказывали разнообразные теории заговора и подавали иски в суды. Но, когда сфабрикованные фото, видео или мифы из интернета сталкивались с юридическими стандартами судебных процессов, адвокаты Трампа, которые до этого пиарились неминуемой победой, вынуждены были позорно признавать, что у них нет ровно никаких доказательств.

Более того, адвокаты Трампа теперь теряют свои лицензии и вынуждены компенсировать юридические расходы за предъявление необоснованных исков в судах. А компания Dominion, чьи машины подсчитывали голоса во многих штатах, подала в суд на протрамповские СМИ, трамповских клоунов и адвокатов за клевету и уже выиграла несколько предварительных решений. «Ложь и дезинформация подорвали доверие к выборам в США, подвергли трудолюбивых государственных служащих и сотрудников Dominion преследованиям и угрозам смерти и серьезно подорвали репутацию нашей компании. Dominion предпринимает шаги для защиты нашего доброго имени и репутации».

В итоге Трамп проиграл более 60 судебных решений сразу в нескольких штатах и в Верховном Суде. Многие судьи, которые принимали решения против Трампа, были назначены самим Президентом. И даже если предположить, что судьи могут быть необъективны, то у назначенцев Трампа не было никаких политических причин ему навредить, скорее наоборот.

Однако дело было не в судебных решениях. Само наличие судебных исков создавало ауру легитимности трамповских претензий. Судебные тяжбы подпитывали ажиотаж трампистов, которые в свою очередь требовали от местных и федеральных политиков немедленно помочь Трампу остаться у власти. Давление на политиков было третьим фронтом гибридной атаки на американскую демократию.

И действительно, часть республиканских депутатов в разных органах власти начали подпевать Трампу, прекрасно зная, что он проиграл. А если находились республиканцы, типа Раффенспергера или Хикмана, которые отказывались поддерживать Большую Ложь, их клеймили «предателями» и даже угрожали физической расправой им и их семьям.

К счастью, нашлось достаточно вменяемых республиканцев, чтобы все эти манёвры провалились. Например, в штате Мичиган Трамп пытался уговорить спикера Палаты Представителей Ли Чатфилда (Lee Chatfield) и лидера Сената Майка Ширки (Mike Shirkey) не сертифицировать результаты выборов и отправить в Вашингтон альтернативных выборщиков за Трампа. 20 ноября Трамп пригласил мичиганских лидеров в Белый Дом, в очередной раз воспользовавшись офисом Президента для достижения личных целей.

После встречи с Трампом Чатфилд и Ширки сделали совместное заявление: «К нам пока не поступила никакая информация, которая могла бы изменить исход выборов в Мичигане, и как законодательные лидеры мы будем следовать закону и следовать нормальному процессу в отношении выборщиков Мичигана, как мы и говорили на протяжении этих выборов».

6. РЕЗНЯ В СУББОТУ ВЕЧЕРОМ

Четвёртый вектор атаки базировался на непосредственных рычагах власти офиса Президента. Но даже члены администрации Трампа, которых Трамп сам назначил на ключевые позиции, отказывались обманывать страну.

Одним из первых «предателей» стал Крис Кребс, возглавляющий Агентство Кибербезопасности и Безопасности Инфраструктуры (CISA). Через несколько дней после выборов он сделал заявление: «Выборы 3 ноября были самые безопасные в американской истории [. . .] Нет никаких доказательств, что какая-либо система голосования удалила или потеряла голоса, изменила голоса или каким-либо образом была скомпрометирована». Вскоре после этого Трамп уволил Кребса через Твиттер.

Намного более неожиданным «предателем» стал генпрокурор Уильям Барр (William Barr). Этот беспринципный человек служил верной подстилкой Трампа с февраля 2019 года. Он «прославился» тем, что обманул страну о результатах расследования Мюллера, лично вмешивался в многочисленные расследования против Трампа и его окружения и инициировал расследования, чтобы навредить политическим оппонентам Президента.

Трамп требовал от Департамента юстиции сделать заявления о серьёзных нарушениях на выборах и объявить о расследованиях этих нарушений. Но даже для Барра сказка об украденных выборах оказалась красной чертой. 1 декабря он заявил, что Департамент юстиции не обнаружил фальсификации результатов голосования «в масштабах, которые могли бы привести к другому исходу выборов».

14 декабря Барр написал заявление об отставке, адресованное Трампу. Оно начиналось словами «Я ценю возможность сообщить вам сегодня днем о проведенном департаментом обзоре обвинений в фальсификации результатов голосования на выборах 2020 года и как эти обвинения будут продолжать расследоваться». Возможно, это была прощальная попытка помочь Трампу с его необоснованными утверждениями об украденных выборах. Но эффект был обратный: эта фраза лишний раз подчеркнула истинную причину срочного увольнения Барра всего за месяц до инаугурации Байдена.

После отставки Барра, Минюст оказался в руках заместителя генпрокурора Джеффри Розена (Jeffrey Rosen), которого Трамп назначил на эту должность в мае 2019 года. Трамп немедленно потребовал, чтобы Розен начал расследование «фальсификаций» голосования. 3 января Трамп встретился с верхушкой Департамента юстиции, угрожая уволить Розена и поставить на его место Джеффри Кларка (Jeffrey Clark), который, как пионер, был готов продвигать Большую Ложь. В ответ на требования Трампа все присутствующие представители Минюста пообещали подать в отставку – и скорее всего, не только присутствующие.

Ситуация начинала напоминать 1973 год, когда специальный прокурор Арчибальд Кокс расследовал скандал «Уотергейт», в котором был замешан Президент Никсон. Когда Никсон приказал уволить Кокса, генпрокурор Эллиот Ричардсон отказался и подал в отставку. То же самое сделал и зам. генпрокурора Уильям Рукельшаус. Третий человек в Департаменте юстиции, Роберт Борк, уволил Кокса, но сразу после этого сам собирался подать в отставку. Его уговорили остаться ради Департамента юстиции. Эти увольнения вошли в историю как «резня в субботний вечер» (Saturday Night Massacre) и в конце концов привели к отставке Никсона.

Трамп понял, что против такого ультиматума он ничего не может сделать.

7. РЕЙХСТАГСКИЙ МОМЕНТ

Любой уважающий себя диктатор не совершает государственный переворот без армии.

Журналисты многократно спрашивали Трампа, готов ли он к мирной передаче власти в случае поражения на выборах. И каждый раз Трамп уходил от ответа. Впервые за историю Президент США откажется добровольно отдавать власть.

28-го августа 2020-го года главнокомандующий вооружёнными силами США генерал Марк Милли (Mark Milley) был вынужден публично написать то, что до Трампа было само собой разумеющееся: «В случае возникновения спора по поводу каких-либо аспектов выборов, по закону, все споры должны разрешать суды США и Конгресс США, а не военные США». а вопрос, откажутся ли военные исполнять приказ Президента, если он попытается использовать вооружённые силы для политической выгоды, Милли ответил: «Я не буду выполнять незаконный приказ».

Бывший генерал Майкл Флинн (Michael Flynn) придерживался другого мнения.

Кто такой Флинн – это отдельный разговор. С 2015 года он регулярно появлялся на путинском пропагандистском канале «Russia Today» и сидел рядом с Путиным на праздничном обеде. Конечно, Трамп не мог пройти мимо такого человека. В 2016 году Флинн стал близким советником Трампа по вопросам национальной безопасности.

Но ненадолго. Сокрытие финансовых конфликтов интересов, связанных с Турцией, сомнительные контакты с Россией и, в конце концов, обман ФБР привели к длительному судебному процессу над Флинном. Трамп потребовал генпрокурора Барра вмешаться на стороне бывшего генерала и прекратить суды. Закончилось всё тем, что Трамп просто помиловал Флинна, и бывший генерал снова стал близким советником Трампа.

После выборов Флинн публично озвучивал сценарий, в котором Трамп вводит военное положение в оспариваемых штатах и проводит повторное голосование. 20 декабря в Овальном Кабинете Трамп повторил идею Флинна. Большинство присутствующих выступали категорически против под бурные обвинения Флинна, что они «отвернулись» от Президента.

Кроме всего прочего, настораживали резкие перестановки людей в Пентагоне. 9 ноября Трамп уволил министра обороны и начал назначать своих лоялистов на разные должности. Это не выглядело, как поведение человека, который через два месяца собирается отказаться от власти.

Тем временем генерал Милли избегал прямых конфронтаций с Трампом – американская армия должна быть аполитична. Но главнокомандующий готовился к худшему.

Журналисты газеты Washington Post Кэрол Леонниг (Carol Leonnig) и Филип Ракер (Philip Rucker) провели более 140 интервью для своей книги «Я один могу это исправить: катастрофический последний год Дональда Трампа».

«Будучи студентом истории, Милли распознал в Трампе классического авторитарного лидера, которому нечего терять», – пишут журналисты. «Он увидел параллели между риторикой Трампа о фальсификациях на выборах и утверждениями Адольфа Гитлера [. . .]».

Милли подозревал, что Трамп разжигает беспорядки, чтобы воспользоваться Законом о восстании (the Insurrection Act) и мобилизовать армию. «Это рейхстагский момент», – сказал генерал своим подчинённым, проводя аналогию с поджогом немецкого парламента в 1933 году. Пожар в рейхстаге послужил предлогом для отмены немецкой конституции и установления нацистской диктатуры.

В своей попытке остаться на второй срок у Трампа отказали тормоза почти везде, но незаконного приказа не последовало. Возможно, Трамп понимал, что от такого криминала ему не удастся отвертеться. Возможно, Трамп знал, что Милли откажется пересечь Рубикон.

8. АЙСБЕРГ

Перед печальными событиями 6 января попытки государственного переворота потерпели поражение на нескольких направлениях. Армия, Департамент Юстиции и другие исполнительные органы отказались поддерживать Большую Ложь. Многочисленные судебные процессы с треском провалились. Администраторы выборов в разных штатах и округах не поддались на давление. Трамп частично добился того, что республиканцы в местных законодательных органах поддержали сказку об украденных выборах, но не в том количестве, чтобы назначить альтернативных выборщиков.

У Трампа реалистически оставался последний шанс удержаться на троне – остановить сертификацию выборов в Конгрессе. Союзники Дорогого Лидера в Палате Представителей и в Сенате начали оспаривать выборы, но и их голосов не хватало. Интересно, что те же самые политики не оспаривали результаты своих собственных выборов, в которых они победили на тех же самых бюллетенях.

В процессе сертификации у Вице-Президента Майка Пенса (Mike Pence) была церемониальная роль. Но Трамп требовал, чтобы Пенс превратил формальность в конституционный кризис. После тщательных консультаций с экспертами Пенс, трамповская марионетка на протяжении четырёх лет, пришёл к выводу, что он не имеет конституционного права остановить процедуру сертификации.

И всё же наибольший успех Большая Ложь достигла среди трамповского электората. В подготовке к срыву сертификации выборов в Конгрессе, Трамп созвал своих фанатиков в Вашингтон и направил эту толпу на Капитолий. Вся страна и весь мир смотрели на штурм центра американской демократии.

Но это была всего лишь верхушка айсберга.

9. ДИЛЕММА

И всё же, можно ли украсть выборы в США?

Понятие «украденные выборы» нужно разделить на две категории. Выборы можно выиграть законно, но не честно. Например, в 2016 году Кремль помог Трампу победить. Они использовали соцсети, чтобы манипулировать мнением американских избирателей и публиковали сфабрикованный компромат на Хиллари Клинтон.

Тем не менее, Трамп победил в рамках существующих законов, получив необходимое количество голосов. И, несмотря на вмешательство России, Клинтон признала своё поражение на следующий день. Потому что американская демократия невозможна без свободных выборов, и признание результатов выборов важнее, чем даже 4 года под Трампом.

На выборах 2020 года произошёл совсем другой форс-мажор. КОВИД заставил местных администраторов расширить голосование по почте. В каких-то штатах бюллетени были разосланы всем зарегистрированным избирателям. В результате, часть электората, которая, возможно, не пошла бы голосовать вообще, смогла проголосовать по почте.

Голосование по почте буквально спасало жизни, потому что избирателям не нужно было рисковать заразиться на избирательном участке. С точки зрения безопасности выборов, почтовые бюллетени проходят более жёсткую проверку, потому что каждую подпись внимательно сверяют с подписью на регистрации избирателя.

Более того, было неочевидно, что активное голосование по почте поможет или навредит Трампу. Исторически по почте чаще голосовали республиканцы. Плюс, раннее голосование помогает предвыборной кампании концентрировать свои усилия на тех, кто ещё не проголосовал.

Но Трамп, как всегда, перевёл разговор на себя любимого. Он заранее объявил, что выборы украдут через голосование по почте, и потребовал от своих избирателей не участвовать в этом. Сколько голосов Трамп потерял на собственном идиотизме, когда его избиратели отказались голосовать по почте, а потом по разным причинам не смогли прийти на избирательный участок?

Но это не то, в чём Трамп обвиняет Америку. Дело не в том, что в этот раз Путин недостаточно помог с дезинформацией или что не все трамписты пришли на выборы. Трамп говорит о массовой подтасовке голосов.

Фальсифицировать голосование, тем более сразу в нескольких штатах на десятки или сотни тысяч голосов, практически невозможно. Да, были случаи, когда кто-то проголосовал за умершего родственника, но их тут же вычисляли и судили. Причём это были единичные случаи, которые не способны как-либо повлиять на результат. Ирония, конечно, в том, что в тех нескольких случаях, когда это произошло, преступники публично поддерживали Трампа. Ни один нормальный человек не будет рисковать свободой, чтоб добавить один нелегальный голос в нужную колонку.

Чтобы действительно фальсифицировать выборы нужен был вброс сотен тысяч бюллетеней в нескольких штатах. Причём предсказать заранее, в каких штатах и сколько бюллетеней нужно фальсифицировать невозможно. Более того, бюллетени должны быть от зарегистрированных избирателей, которые не проголосовали (иначе они проголосуют дважды). И в конце концов нужно подделать подписи сотен тысяч человек. Подмена существующих бюллетеней требует коррупции работников в многочисленных избирательных округах в разных штатах. А взлом машин тоже не помогает, потому что можно провести ручной пересчёт, что и было сделано в нескольких округах и штатах, которые Трамп оспаривал. Если вы считаете, что такие операции можно провернуть, не оставив никаких следов, то, пожалуйста, извините, что вы дочитали до этого места.

Несмотря не всё вышеперечисленное, большинство республиканцев до сих пор считают, что выборы украли. Кроме того, что эти заблуждения не подтверждаются фактами, возникают и логические нестыковки. Если бы демократы украли выборы у Трампа, то почему они заодно не украли выборы у всех других кандидатов, используя те же самые бюллетени? И если выборы украли, то почему сами республиканцы отказались помочь Трампу доказать свою правоту и остаться у власти?

Получается всего два варианта. Или это массовый заговор против Трампа, в котором участвуют Раффенспергер, Хикман и другие республиканцы, отвечающие за выборы в разных округах, работники избирательных участков, Департамент Юстиции во главе с Барром и Розеном, члены кабинета, судьи, которых Трамп сам назначил, Чейни и другие республиканские политики, правоохранительные органы, СМИ и далее по списку.

Или Трамп врёт. Врёт ровно так же, как он врал всю свою сознательную жизнь.

10. ЧИСТКА РЯДОВ

Лиз Чейни представляла в Конгрессе маленький, но очень консервативный штат. Ни один штат не поддержал Трампа больше, чем Вайоминг. На протяжении нескольких лет она терпела трамповский беспредел. Но 6 января не переполнило, а взорвало чашу терпения.

Чейни, дочь бывшего Вице-Президента, занимала третье место в иерархии республиканцев в Палате Представителей. Её открытые обвинения в том, что Трамп несёт прямую ответственность за атаку на Капитолий, практически давали прикрытие для других республиканцев впервые выступить против Президента.

Но вскоре стало понятно, что даже попытка государственного переворота не заставит членов культа отказаться от фюрера. Подавляющее большинство республиканских политиков поняли, что не могут пойти против своего электората. Всего лишь 9 конгрессменов + Чейни проголосовали за второй импичмент (ещё 7 проголосовали в Сенате). Все остальные снова оказались в крепких объятиях Трампа.

После второго импичмента Чейни была назначена заместителем председателя в комиссии по расследованию попытки государственного переворота. Она поставила свои принципы выше личной выгоды и потеряла всё в партии Трампа. Республиканцы сместили её с высокопоставленной должности в Палате Представителей (на её место поставили трампистку). Её политическая карьера и карьера других республиканцев, не поддержавших Большую Ложь, может закончиться уже на следующих выборах.

11. БОЛЬШАЯ ЛОЖЬ 2.0

В этом месте хотелось бы закончить это печальное повествование. Хотелось бы написать, что попытка переворота провалилась, виновные (будут) наказаны, и больше такое не повториться. Но это не так.

Департамент юстиции активно занимается непосредственными участниками штурма Капитолия, а Комиссия 6 Января продолжает находить новые детали организации переворота. Есть надежда, что Комиссия и Минюст в конце концов предъявят уголовные обвинения организаторам путча. Но на сегодняшний день главный преступник остаётся безнаказанным.

На выборах 2020 года Трамп выучил два урока. Во-первых, доказать, что честные выборы были фальсифицированы оказалось практически невозможно. Вместо этого нужно «правильно» поменять законы о выборах, чтобы увеличить вероятность победы республиканцев, оставляя при этом видимость нейтрального демократического голосования.

Под предлогом Большой Лжи ряд штатов приняли новые законопроекты, ограничивающие доступ к голосованию. Они урезали доступ к голосованию по почте, возможности помогать избирателям, возможности собирать и доставлять чужие бюллетени и ввели требования дополнительной идентификации голосующих. Запрещается рассылать бюллетени для голосования всем избирателям, как было сделано из-за пандемии.

Во многих случаях эти ограничения можно преодолеть, а часть из них создаёт неудобства и для республиканцев. Но в меньшей степени. В округах, где кандидаты выигрывают с разницей в 1–2%, даже относительно небольшие преграды для демократических избирателей могут подарить победу республиканцам. Например, Джорджия ограничила количество ящиков для голосования таким образом, что их станет непропорционально меньше в демократических округах.

Министерство юстиции подало в суд на Техас в связи с ограничением помощи избирателям с инвалидностью и с новыми требованиями об удостоверении личности для голосования по почте. Парадокс в том, что эти ограничения для избирателей были приняты одновременно с новыми правами для партийных наблюдателей: они получили почти неограниченную свободу передвигаться по избирательному участку. То есть сумасшедшие трамписты теперь смогут помешать свободному голосованию, как говорится, не отходя от кассы.

Более опасны не препятствия к голосованию, а новые возможности отменить результат. Например, секретарь Джорджии Брэд Раффенспергер потерял свои полномочия администрировать и сертифицировать выборы. Вместо этого республиканские законодатели назначат своего человека. Дополнительно они могут уволить неугодных администраторов избирательных округов.

Вторым уроком для Трампа послужила «нелояльность» многочисленных республиканских политиков, чиновников и судей. До 2020 года Трамп не понимал, как люди, которых он сам назначил на ответственные должности или которым он помог победить на выборах, могут пойти против него.

Здоровому человеку сложно осознать всю глубину психологических отклонений Дональда Трампа. Психологически адекватный человек не может представить, что у психопата полностью отсутствует эмпатия, а нарцисс всегда думает только о себе. Точно так же Трамп не может понять, как другие люди могут испытывать чувства настоящего патриотизма (не карикатурную демагогию на Fox News) к демократическому строю, Конституции и американским идеалам.

В 2017 году Трамп посетил военное кладбище в Арлингтоне с первым главой трамповской администрации генералом Джоном Келли (John Kelly). Журнал Atlantic пишет, как стоя возле могилы погибшего сына генерала, Трамп сказал: «Я не понимаю. Что они с этого получили?». Сначала Келли думал, что Трамп комментирует самоотверженность американских добровольцев. Но позже он понял, что Трамп просто не понимает жизненные решения, не связанные с личной выгодой.

«Он [Трамп] не может представить себе идею сделать что-то для кого-то, кроме себя», – сказал один из друзей Келли, четырехзвездный генерал в отставке. «Он просто думает, что всякий, кто делает что-либо без непосредственной личной выгоды, – лох».

Но после неудачной попытки переворота Трамп осознал свою ошибку. На все ключевые должности нельзя назначать просто республиканцев. Необходимо поставить истинных приверженцев фюрера, которые будут готовы пойти на всё.

Поэтому Большая Ложь стала вступительным экзаменом в трампизм. Если политик или кандидат готов отбросить правду, здравый смысл, принципы, в конце концов собственную репутацию и согласен повторять любую ахинею за Дорогим Лидером, то он получит поддержку Трампа и всего культа. И для тех, кто согласился «продать душу дьяволу», назад дороги нет.

Сегодня во всех эшелонах власти трамписты пытаются расставить своих людей. По всей стране баллотируются кандидаты, которые открыто поддерживают Большую Ложь.

Таким образом в 2024 году Трамп (или его преемник) может выиграть законно, но не честно. Если он проиграет, то он снова не признает поражения. И если он не признает поражения, в стране будет принято достаточно «полезных» законов и назначено достаточно лояльных чиновников, чтобы посадить его на трон. Для следующего переворота штурм Капитолия может не понадобиться.

Dmitry Abramson