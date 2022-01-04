Украинцы Соединенных Штатов, члены Украинского конгрессового комитета Америки (УККА) (The Ukrainian Congress Committee of America – UCCA) обратились к президенту Джо Байдену и выразили глубокую обеспокоенность тем, что во время предстоящих встреч России и США «любые высказывания кремлевских оперативников, стремящихся подорвать курс Украины на евроатлантическую интеграцию и трансатлантические отношения, навсегда станут угрозой миру в Европе».

«Украинско-американское сообщество надеется, что ваша администрация продолжит публично поддерживать усилия Украины по евроатлантической интеграции, что особенно важно, ее членство в альянсе НАТО, одновременно обеспечивая Украину средствами, необходимыми для защиты ее территориальной целостности и суверенитета. Увеличение военной помощи Украине имеет решающее значение для нашего стратегического партнера Украины для сдерживания каких-либо форм агрессивных действий Москвы», – говорится в письме УККА, сообщает Украинская служба «Радио Свобода» 4 января 2022.

УККА также призывает администрацию Джо Байдена оценить текущие потребности Украины и «немедленно ускорить военное вооружение», а «дополнительные меры по нейтрализации агрессивной дезинформационной кампании России» (в том числе санкции) также должны быть рассмотрены с помощью мощных медиа-ориентированных программ.

В тексте отмечается, что УККА также просит встречи с президентом Джо Байденом, чтобы «обсудить беспокойство нашей общины по поводу непрерывного наступления и агрессивных действий России».

«Украинский конгрессовый комитет Америки (УККА) – неправительственная организация, объединяющая более двух миллионов американцев украинского происхождения.