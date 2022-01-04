Создатель ковид-имплантов заявил, что чипирование не остановить

Шведский стартап DSruptive Subdermals изобрел сканируемый микрочип, который имплантируется в руку и может отображать статус вакцинации против COVID-19. При сканировании отображается паспорт вакцинации. Устройство стоит 100 евро, отсканировать его можно с помощью мобильного телефона.

Это изобретение некоторые критики называют спорными и инвазивным.

Управляющий директор DSruptive Subdermals Ханнес Сджоблад сказал изданию Express.co.uk, что “Эта технология [импланты] существует и используется, хотим мы того или нет”. Умные имплантаты – это мощная технология для здоровья”.

Также он заверил, что имплантаты не являются устройствами слежения, а используются только для сканирования.

Как отмечает Express.co.uk, эта технология является новой для людей, при этом она очень распространена для домашних животных – большинство из них имеет встроенный микрочип, который при сканировании показывает историю болезни животного.