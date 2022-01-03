Семья собирает средства в связи со скоропостижной кончиной молодого мужчины

Семья Демьяна Леонтия собирает средства в связи с его скоропостижной кончиной.

За неделю до Рождества умер Демьян Леонтий, как пишет его семья на GoFundMe, “ранним воскресным утром его жизнь оборвалась, и его сердце перестало биться. Мы сделали все возможное, чтобы вернуть его к жизни, но у Бога были свои планы на него”. Демьяну было 34 года.

По словам Ольги Леонтий, которая организовала сбор, “Демьян слыл незаурядной, уверенной в себе личностью. Он умел поднять настроение и осветить смехом комнату. Он был хорошим сыном, братом и другом”.

Семья будет благодарна за поддержку и “за ваши молитвы в это трудное время”.