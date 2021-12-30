Гислен Максвелл признана виновной в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации

Все мировые СМИ облетела новость – после 40 часов обсуждения присяжные признали давнюю подругу Джеффри Эпштейна, 60-летнюю Гислен Максвелл (Ghislaine Maxwell), виновной по пяти из шести пунктам федеральных обвинений, включая торговлю несовершеннолетними в целях сексуальной эксплуатации.

Максвелл грозит до 65 лет тюрьмы, ее адвокаты планируют подать апелляцию.

Прокуроры утверждали, что Максвелл и Эпштейн вступили в сговор с целью создания схемы по заманиванию молодых девушек в сексуальные отношения с Эпштейном с 1994 по 2004 год в Нью-Йорке, Флориде, Нью-Мексико и Виргинских островах США.

Помимо торговли людьми с целью сексуальной эксплуатации Максвелл признана виновной в транспортировке несовершеннолетних с намерением участвовать в преступных сексуальных действиях. По обвинению в побуждении несовершеннолетних к поездке для совершения незаконных половых актов Максвелл была оправдана.