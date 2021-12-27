Евросоюз и США введут беспрецедентные санкции в случае вторжения России в Украину

Вице-президент Камала Харрис: если произойдет нападение на Украину, США и их союзники готовы к масштабным и согласованным санкциям против России, передает VOA.

КИЕВ – В Соединенных Штатах готовы к введению антироссийских санкций в случае вторжения в Украину, таких, которых раньше не было. Об этом в эфире еженедельной воскресной американской программы Face The Nation на канале CBS NEWS сказала вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис.

«Что ж, мы ведем прямые разговоры с Россией. Президент, как вы знаете, недавно виртуально встречался с Путиным, и мы очень четко осознаем, что Россия не должна посягать на суверенитет Украины, что мы должны отстаивать ее территориальную целостность, и мы это делаем. Мы работаем с нашими союзниками в этом направлении, и мы очень четко заявили, что готовы ввести санкции, которых вы раньше не видели», – отметила в эфире 26 декабря Камала Харрис.

Вице-президент США подчеркнула, что по этому вопросу идет «очень тесная работа с нашими союзниками».

«И я повторю, что речь идет о санкциях, которых мы до сих пор не применяли», – подчеркнула она.