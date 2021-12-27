Байдены поздравили жителей США с Рождеством

Президент США с супругой также пожелали счастливого Рождества всем, кто празднует его в декабре, передает Русская служба «Голоса Америки».

Президент Джо Байден и Первая леди Джилл Байден поздравили жителей США с Рождеством Христовым. Это поздравление в воскресенье опубликовала пресс-служба Белого дома.



«В эти радостные дни нас вдохновляют бесчисленные американцы, которые напоминают нам о том, что мы считаем священным, что объединяет нас и преодолевает расстояния, время и даже ограничения, вызванные пандемией: вера, семья и дружба; любовь к искусству, обучению и природе; благодарность, служение и сообщество; единство и мир. Это дары от сердца» – говорится в поздравлении от имени президентской четы.



Джо и Джилл Байдены поблагодарили «тех, кто исцеляет, утешает, учит, защищает, служит в большом и малом»:

«Вы показываете, что можно многое получить в знак признательности и благодарности за подаренное время и доброжелательность, которыми мы делимся, заботясь друг о друге. Снова и снова вы показываете, насколько ценны различия между нами, и как бесконечно наше сходство».

Президент и его супруга заявили, что молятся за военнослужащих США и их семьи, а также благодарят их за службу и самопожертвование.

Также Джо и Джилл Байдены напомнили о жертвах пандемии: «Мы вспоминаем в наших молитвах всех тех из вас, кто потерял близких во время этой пандемии, и кто встречает Рождество с горечью утраты».



«Празднуя наше первое Рождество в Белом доме, мы смотрим на мир глазами родившегося в этот день Младенца – взглядом надежды и любви, мира и радости, света, который сияет в каждом из нас. Эти священные дни – еще одно напоминание о том, что мы великая страна, потому что мы добрый народ. Мы бесконечно признательны и благодарны за возможность служить вам в качестве президента и первой леди» – говорится в поздравлении от имени лидера США и его супруги.