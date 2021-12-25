Обвиняемые в штурме Капитолия оказались в очень незавидном положении

Многие жалуются, что преступники, штурмовавшие Капитолий 6-го января, получают маленькие сроки, а их судебные дела тянутся очень долго. На самом деле обвиняемые оказались в очень незавидном положении.

Прежде всего те, кому уже вынесли приговоры, получили сроки за простые преступления (находились в неположенном месте, но не атаковывали полицейских) и/или признали себя виновными. Рогатый шаман – это, конечно, подарок для СМИ, но в контексте государственного переворота – просто мелкий клоун. Да и несколько приговоров на 4-5 лет – это не мелочь.

Основная причина задержки правосудия для других преступников – суды в Вашингтоне, DC, никогда не занимались таким потоком дел. А проблема для прокуроров – колоссальное количество вещественных доказательств. Например, у них десятки тысяч часов видеозаписи атаки и доступ к сотням сотовых телефонов.Но это проблема не только для правосудия, но и для самих обвиняемых. Судьи считают, что обвиняемые представляют угрозу для общества, потому что их Дорогой Лидер продолжает рассказывать Большую Ложь об украденных выборах. Таким образом, Трамп подставил их, как минимум, дважды: подстрекая на штурм Капитолия и во время судебного процесса.

У многих обвиняемых ограничена свобода передвижения. А самые серьёзные преступники уже сидят в тюрьме в ожидании суда и приговора. Одно крыло вашингтонской тюрьмы так и называют «крылом 6-го января» или «патриотичное крыло». Там находятся около сорока обвиняемых, и они очень жалуются на тяжёлые условия.

Самые серьёзные обвинения – организованная преступность/заговор. Речь идёт об ультраправых неофашистских группировках. Эти организации готовились к 6 января заранее и приехали в Вашингтон, DC, подготовленные и вооружённые.«Хранители Присяги» (Oathkeepers) организовали «Подразделение быстрого реагирования» (Quick Reaction Force). Они базировались в пригороде Вашингтона, вооружённые огнестрельным оружием, и в боевой готовности на тот случай, если Трамп объявит чрезвычайное положение.«Гордые мальчики» (Proud Boys) были особенно активны во время беспорядков 6-го января. У них были наушники для координации движений. «Трёхпроцентники» планировали атаку с ноября 20-го года и привезли оружие в Вашингтон на машине, т.к. знали, что у них могут возникнуть проблемы в аэропортах.Поэтому очень важно, когда члены этих группировок начинают сотрудничать с прокуратурой и давать показания против всей организации, организаторов атаки на Капитолий, финансистов и т.д.

Последним таким свидетелем стал Мэттью Грин (Matthew Greene) из «Гордых мальчиков». Его арестовали в апреле и продержали в тюрьме несколько месяцев. Он признал себя виновным по двум пунктам обвинения. Ему грозит от 41 до 51 месяца лишения свободы и штраф от 15 до 150 тысяч долларов. Прокуроры пообещали уменьшить его наказание за сотрудничество.Если вы понимаете английский, то очень рекомендую следить за выступлениями журналиста NBC Скотта МакФарлана (Scott MacFarlane). Он внимательно следит за каждым делом против участников атаки 6-го января.

Dmitry Abramson