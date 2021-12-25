Папа Римский призвал предотвратить новый конфликт в Украине

В традиционном Рождественском послании Папа Франциск упомянул «горячие точки» планеты, передает Русская служба «Голоса Америки».

Его Святейшество Папа Римский Франциск обратился в день Рождества с традиционным посланием к своей пастве – Urbi et Orbi («Городу и миру»). Он напомнил, что «на международном уровне также существует риск уклониться от диалога, риск того, что нынешний сложный кризис приведет к тому, что захочется «срезать угол», вместо того чтобы идти по более длинному пути диалога».

Папа Франциск особо упомянул Украину, призвав «предотвратить новые вспышки затянувшегося конфликта»: «Будьте источником света и поддержки для всех тех, кто верит и стремится, несмотря на все препятствия, продвигать встречи и диалог».

Папа также упомянул и другие «горячие точки»: Сирию, Ирак, Ливан, Йемен, Южный Судан, Эфиопию, Мьянму и Святую Землю, где мы наблюдаем «нетерпимость и насилие, [которые] мы почти не замечаем».