Шварценеггер подарил бездомным военным ветеранам на Рождество 25 небольших домов

По данным властей Калифорнии, с 2019 по 2020 год число бездомных в округе Лос-Анджелес увеличилось на 12,7%, сообщает Русская служба «Голоса Америки».

«В этом году я отпраздновал Рождество раньше. 25 домов, на возведение которых я пожертвовал деньги, были установлены в Лос-Анджелесе», – написал в своем Инстаграме известный голливудский актер и американский политик Арнольд Шварценеггер.

Таким образом Шварценеггер рассказал об участии в благотворительном проекте. Исполнитель роли Терминатора и Конана-варвара (а также экс-губернатор Калифорнии) выделил деньги на строительство 25 маленьких домов для бездомных ветеранов Вооруженных сил США в Лос-Анджелесе. Это небольшие жилые помещения, но в них есть минимальные удобства и спальное место.

Лос-Анджелес известен тем, что в городе проживает большое количество бездомных. По данным властей Калифорнии, с 2019 по 2020 год число бездомных в округе Лос-Анджелес увеличилось на 12,7% и составило 66433 человека. Из них 4 тысячи человек – ветераны Вооруженных сил США.