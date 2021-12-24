Горбачев: США «ударило в голову высокомерие»

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По мнению последнего президента СССР, это повлекло за собой идею расширения НАТО, пишет Служба новостей «Голоса Америки».

Последний президент СССР Михаил Горбачев заявил, что после распада Советского Союза США “ударило в голову высокомерие”, что повлекло за собой идею расширения НАТО и привело к забвению принципов коллективной безопасности.

«Как в таком положении рассчитывать на равноправные отношения с США, с Западом? – спросил Горбачев в интервью информагентству РИА Новости.

«Это первое. Второе, и не менее важное, это триумфаторские настроения на Западе, особенно в США, – продолжал он. – Им ударило в голову высокомерие, самоуверенность. Объявили победу в холодной войне. А ведь мы вместе вытаскивали мир из конфронтации, из ядерной гонки. Нет, “победители” решили строить новую империю. Отсюда пошла идея расширения НАТО».

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