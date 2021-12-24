Горбачев: США «ударило в голову высокомерие»

По мнению последнего президента СССР, это повлекло за собой идею расширения НАТО, пишет Служба новостей «Голоса Америки».

Последний президент СССР Михаил Горбачев заявил, что после распада Советского Союза США “ударило в голову высокомерие”, что повлекло за собой идею расширения НАТО и привело к забвению принципов коллективной безопасности.

«Как в таком положении рассчитывать на равноправные отношения с США, с Западом? – спросил Горбачев в интервью информагентству РИА Новости.

«Это первое. Второе, и не менее важное, это триумфаторские настроения на Западе, особенно в США, – продолжал он. – Им ударило в голову высокомерие, самоуверенность. Объявили победу в холодной войне. А ведь мы вместе вытаскивали мир из конфронтации, из ядерной гонки. Нет, “победители” решили строить новую империю. Отсюда пошла идея расширения НАТО».