Книжный магазин русских книг в Сан-Франциско «Глобус» (Globus Books) отмечает свое 50-летие.

Русский книжный магазин «Глобус» открылся в 1971 году в районе Ричмонд. За все эти годы он сменил несколько владельцев, но продолжает оставаться одним из немногих магазинов США, где можно найти как книжные новинки на русском и английском языках, так и редкие и антикварные книги и журналы.

Ассортимент магазина включает классику, художественную прозу и поэзию современных авторов, книги о России и СССР, русскую американу, детские книги, учебники, собрания сочинений, подарочные издания, книги по искусству, «тамиздат» и многое другое.

Магазин «Глобус» также принимает заказы по розыску старых, редких и малотиражных изданий.