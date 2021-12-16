Русскоязычный аналитик признался в мошенничестве с ценными бумагами

Бывший аналитик, работавший в фирме по управлению активами, Сергей Полевиков (Sergei Polevikov), признал себя виновным по одному пункту обвинения в мошенничестве с ценными бумагами в связи с многолетней схемой инсайдерской торговли путем присвоения конфиденциальной информации о незавершенных сделках бывшего работодателя, сообщает Департамент юстиции.

Примерно с 2014 года по октябрь 2019 года Полевиков работал аналитиком в фирме по управлению активами со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Работая в фирме, он имел регулярный доступ к информации о предполагаемых сделках с ценными бумагами от имени клиентов своего работодателя, в том числе инвестиционных компаний.

В течение этого времени Полевиков участвовал в схеме неправомерного присвоения конфиденциальной, закрытой информации о распоряжениях фирмы-работодателя о торговле ценными бумагами от имени клиентов. Торговая схема была разработана для использования относительно небольших колебаний цен на акции компании, возникающих в результате крупных заказов на ценные бумаги, исполняемых фирмой-работодателем от имени своих клиентов. Схема Полевикова принесла более 8,5 миллионов долларов незаконной прибыли.

В рамках соглашения о признании вины Полевиков согласился на конфискацию 8 564 977 долларов. Суд вынесет приговор 12 апреля 2022 года.