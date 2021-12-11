Губернатор Калифорнии снял виллу российского бизнесмена в Мексике?

Согласно информации издания, Гэвин Ньюсом якобы провел День Благодарения ночь на вилле в Кабо-Сан-Лукас, Мексика.

Стоимость аренды этой виллы составляет $29 000 долларов за ночь, вилла принадлежит Олегу Тинькову, российскому миллиардеру, в отношении которого Департамент юстиции США проводил расследование в связи с уклонением от уплаты налогов.

На вилле La Datcha Cabo San Lucas присутствуют “повара, дворецкие, горничные, шоферы, консьерж, инструктор по фитнесу и массажист”.

Канцелярия губернатора отрицает, что он был на указанной вилле.

Как пишет DailyMail, поездка состоялась вскоре после того, как Ньюсом объявил о своем решении продлить действие объявления чрезвычайного положения в Калифорнии из-за Covid-19.