Джо Байден отозвал кандидатуру Сауле Омаровой на должность главы Управления финансового контроля.

Отзыв последовал после заявления Стуле о снятии ее кандидатуры. В своем решении президент США написал, что “к сожалению, с самого начала своего выдвижения Сауле подвергалась неуместным личным нападкам, выходившим далеко за рамки допустимого”.

Байден заявил, что кандидатура Сауле Омаровой на должность главы Управления финансового отозвана, т.к. встретила серьезное сопротивление в Сенате, где республиканские законодатели раскритиковали ее видение банковского регулирования, а также отметили, что она родилась в Советском Союзе – в Казахстане.

Как сообщает Голос Америки, на слушаниях в комитете Сената в ноябре Сауле Омарова отвечала на вопросы об усилении государственного надзора за финансовым сектором, что побудило некоторых республиканцев заявить, что ее идеи являются “социалистическим манифестом”.