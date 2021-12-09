США ввели санкции против замглавы администрации бывшего президента Украины

Андрей Портнов, работавший заместителем главы администрации Виктора Януковича, обвиняется властями США во взяточничестве и незаконном влиянии на судебные решения, пишет Русская служба «Голоса Америки».

Фото: Вадим Чуприна

Министерство финансов США в четверг объявило о введении санкций в отношении 15 иностранных чиновников, обвиняемых в коррупции. Под санкциями, в том числе, оказался Андрей Портнов, бывший заместитель главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича.

Как говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте Минфина, Портнов с помощью взяток «наладил обширные связи с судебным и правоохранительным аппаратом Украины. Широко известный в качестве судебного посредника, Портнов… обвиняется в использовании своего влияния для… принятия решений в украинских судах, а также в подрыве усилий по реформированию страны».

По данным властей США, Портнов неоднократно предпринимал шаги для установления контроля над украинской судебной системой, влияния на законодательство, назначая лояльных себе чиновников на высшие судебные должности.

Чиновник «вступил в сговор с высокопоставленным должностным лицом в украинском правительстве, чтобы сформировать высшие судебные институты страны в своих интересах и повлиять на Конституционный суд Украины», говорится в пресс-релизе. Кроме того, Портнов был замешан в попытке повлиять на деятельность генерального прокурора Украины.

Департамент Минфина по контролю за иностранными активами (OFAC) также ввел санкции в отношении «Фонда Андрея Портнова» в связи с тем, что эта организация контролируется коррумпированным экс-чиновником.

Портнов бежал из Украины 22 февраля 2014 года. Спустя несколько дней Генпрокуратура Украины потребовала от МВД и СБУ задержать Портнова, а в марте 2014 года ЕС и Канада внесли его в список высокопоставленных украинских чиновников, против которых вводятся финансовые санкции.

Известно, что в мае 2014 года Андрей Портнов получил разрешение на временное проживание в России.

Санкции против Портнова были приурочены к проведению виртуального «Саммита демократий». Минфин также ввел санкции в отношении еще 14 физических и юридических лиц из Центральной Америки и Африки, замешанных в коррупции.

В «черный список» также попала премьер-министр Сальвадора Марта Каролина Ресинос де Берналь, которая, по данным Минфина США, возглавляла коррупционную схему по предоставлению контрактов для борьбы с пандемией коронавируса, высокопоставленный сотрудник Министерства здравоохранения Гватемалы Мануэль Виктор Мартинес, две южносуданские строительные компании, бывший либерийский сенатор Йорми Джонсон и двое бывших сотрудников правительства Анголы, Леополдино Фрагозу ду Насименту и Мануэл Элдер Виейра Диас Жуниор, обвиняемые в хищении миллиардов долларов из государственной казны.