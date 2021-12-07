Байден предупредил Путина о последствиях в случае агрессии против Украины

Переговоры президентов США и России длились более двух часов, передает Русская служба «Голоса Америки».

Президент Джо Байден и российский президент Владимир Путин во вторник обсудили в ходе видеоконференции ситуацию, складывающуюся у российско-украинской границы. В ходе видеоконференции Байден предупредил Путина о том, что Россия и ее финансовая система подвергнутся самым жестким экономическим санкциям в случае вторжения в Украину.

Переговоры, по словам представителя Белого дома, длились более двух часов.

В заявлении, опубликованном Белым домом по окончании беседы двух лидеров, говорится, что «президент Байден выразил глубокую озабоченность Соединенных Штатов и наших европейских союзников увеличением численности российских военнослужащих вокруг Украины и ясно дал понять, что США и наши союзники решительно ответят экономическими и другими мерами в случае военной эскалации».

В ходе беседы с Путиным, заявили в Белом доме, Байден подчеркнул, что США по-прежнему поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины, призвав своего собеседника к деэскалации ситуации и возвращению к дипломатии.

«Оба президента поручили своим командам принять меры, и США будут делать это в тесном сотрудничестве с союзниками и партнерами. Президенты также обсудили диалог США и России по вопросам стратегической стабильности, отдельный вопрос в отношении кибербезопасности, а также совместную работу по региональным вопросам, включая Иран», говорится в заявлении.

Российские государственные телеканалы показали короткое видео, снятое в начале разговора, когда лидеры двух стран дружески поприветствовали друг друга.

«Я приветствую вас, господин президент», – сказал Путин.

«Приятно снова вас видеть», – ответил Байден, улыбнувшись в ответ. Президент США отметил отсутствие Путина на недавнем саммите G20 в Риме. Путин решил принять участие в саммите по видеосвязи из-за опасений, связанных со вспышкой COVID-19 в России.

«К сожалению, в прошлый раз мы не смогли увидеться на G-20, – сказал Байден, – Я надеюсь, что в следующий раз мы встретимся лично».

Разговор между лидерами – Байден во время беседы находился в зале оперативных совещаний Белого дома, Путин – в своей резиденции в Сочи – стал одним из самых сложных за время президентства Байдена. Представители американских спецслужб выяснили, что Россия сосредоточила 70 тысяч военнослужащих у границы с Украиной и готовится к возможному вторжению в соседнюю страну в начале следующего года.

В ходе телефонного разговора с журналистами в понедельник высокопоставленный представитель администрации не стал вдаваться в подробности того, что именно президент Байден собирается сказать Путину по поводу возможного участия американских военных в предполагаемом военном конфликте между Москвой и Киевом.

Источник сообщил, что США предоставят «гарантии» помощи союзникам в случае российского военного вторжения в Украину.

По словам того же источника, сразу после разговора с Путиным Байден свяжется с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы рассказать ему о подробностях беседы с российским лидером.

Накануне разговора Байдена с Путиным госсекретарь Энтони Блинкен в понедельник поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Зеленский написал в Твиттере, что он и Блинкен «договорились продолжать совместные и согласованные действия», и выразил благодарность США и их союзникам за «неизменную поддержку нашего суверенитета и территориальной целостности».

По информации источников «Рейтер», возможные санкции могут быть направлены против крупнейших российских банков и способности Москвы конвертировать рубли в доллары и другие валюты.

По словам высокопоставленного представителя Белого дома, команда Байдена определила ряд экономических санкций, которые необходимо ввести в случае вторжения России.

Другой источник, знакомый с ситуацией, сказал, что санкции против ближайшего окружения Путина также обсуждались, но соответствующее решение не было принято.

По данным агентства, США и европейские союзники рассматривают меры, направленные против Российского фонда прямых инвестиций. Соединенные Штаты могут также ограничить возможность инвесторов покупать российские долговые обязательства на вторичном рынке, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что остается неясным, принял ли Путин окончательное решение о вторжении в Украину.

«Он (Байден) ясно даст понять, что в случае, если Россия решит действовать, будут очень реальные последствия, но он также даст ясно понять, что есть эффективный путь продвижения вперед с помощью дипломатии», – заявила Псаки.

Путин ранее заявил, что он хочет юридических гарантий того, что НАТО не будет расширяться на восток, и что определенные виды оружия не будут размещаться в соседних с Россией странах, включая Украину.

Ожидается, что Путин поднимет вопрос о возможности проведения еще одного саммита с Байденом. В последний раз лидеры США и России лично встречались на июньском саммите в Женеве.

Официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс сказал, что Блинкен «подтвердил неизменную поддержку США суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины перед лицом российской агрессии».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил журналистам во вторник, что «очевидно, что если два президента идут на разговор, они все-таки нацелены на обсуждение вопросов, а не имеют в виду заводить дело в тупик».

«Путин неоднократно заявлял, что мы стремимся к хорошим, предсказуемым отношениям с США. Россия никогда не планировала нападать на кого-либо. Но у нас есть свои заботы, свои красные линии – об этом президент четко сказал», – заявил представитель Кремля.

Песков охарактеризовал звонок Байдена и Путина как «рабочий разговор» в тот момент, когда «эскалация напряженности в Европе зашкаливает, она экстраординарная».