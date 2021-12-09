Байден: демократия находится под угрозой во всем мире

Президент США в четверг утром открыл работу виртуального саммита по вопросам демократии, пишет Русская служба «Голоса Америки».

Президент Джо Байден заявил в четверг утром, что демократия во всем мире сейчас «столкнулась с неослабевающими и тревожными вызовами». Президент сказал об этом, открывая работу виртуального Саммита в поддержку демократии, на который собрались мировые лидеры, представители гражданского общества и частного сектора, чтобы «сформулировать позитивную повестку демократического обновления».

Байден подчеркнул, что существующие тенденции «в основном ведет в неверном направлении», добавив, что демократия нуждается в «защитниках».

Саммит, который продолжится в пятницу, проводится в рамках выполнения предвыборного обещания Байдена укреплять демократию во всем мире на фоне подъема автократических правительств.

Очный саммит планируется провести примерно через год.

На саммит приглашены более 100 стран, включая либеральные демократии, более слабые демократии и несколько государств с авторитарными характеристиками. Россия и Китай не получили приглашения.

«Мы находимся в переломном моменте, – заявил Байден, открывая работу саммита, – Допустим ли мы бесконтрольное продолжение сворачивания гражданских прав и демократии?»

По словам Узры Зеи, заместителя государственного секретаря по вопросам гражданской безопасности, демократии и прав человека, «страны практически во всех уголках мира в определенной степени отступили от демократии».

В открытии саммита, помимо Джо Байдена, также принял участие госсекретарь Энтони Блинкен.

Байден призвал мировых лидеров взять на себя во время саммита конкретные обязательства в сфере защиты демократии. Соединенные Штаты обещают реализовать программу стоимостью 424 млн долларов, направленную на защиту свободы прессы, борьбу с коррупцией и поддержку свободных выборов во всем мире.

30 миллионов долларов будут выделены на нужды международного фонда поддержки независимых СМИ в развивающихся странах, сообщает агентство «Франс-Пресс».

Согласно «Индексу демократии», который составляет правозащитная организация Freedom House, 77 из приглашенных стран относятся к «свободным» или полностью демократическим, 31 – к «частично свободным», а 3 – к «несвободным».

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила «Голосу Америки», что приглашение не означает одобрения со стороны США.

«Любая демократия – это работа, которая продолжается. Это не значит, что мы ставим отрицательный штамп на людей, которые не приглашены. Мы включили и пригласили разнообразные голоса, страны, которые могут высказать мнение о наших глобальных усилиях по защите демократии», – сказала Псаки.

Саммит рассматривается как возможность для Байдена мобилизовать поддержку против растущего авторитарного влияния России и Китая, как он это воспринимает, заявила профессор политологии в Колледже Уэлсли Стейси Годдард.

«Это мягкая версия принципа “ты с нами или против нас”, – сказала она. – Объединение демократий – это во многом стратегия, призванная провести черту между США и их союзниками с одной стороны и Россией и Китаем с другой и попытаться призвать эти страны сделать небольшой выбор».

На прошлой неделе посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов и его китайский коллега Цинь Ган опубликовали редкую совместную статью, в которой осудили саммит, как «очевидный продукт менталитета “холодной войны”».

Отвечая на заявления, что саммит вносит раскол, Псаки сказала, что США всегда будут работать над укреплением демократии во всем мире.

«Это не то, за что мы будем извиняться», – сказала она.